Производство компании STiS расположилось в Восточной коммунальной зоне, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Здание достроено, сейчас начался этап пусконаладки оборудования. Производство заработает в начале 2026 года

Развитие Восточной коммунальной зоны — пример того, как город возвращает к жизни ранее неиспользуемые промышленные территории.

Завод площадью 21,7 тысячи квадратных метров разместился на участке более 4,5 гектара в составе промышленно-строительного комплекса группы компаний ФСК общей площадью около 80 тысяч «квадратов».

На предприятии будут работать автоматизированные линии по обработке крупноформатного стекла формата «джамбо», где выполняются закаливание, термоупрочнение, обработка кромки, эмалирование, производство триплекса и сборка сложных архитектурных стеклопакетов — в том числе структурных и «с зубом».

Предприятие будет использовать современное оборудование, не имеющее аналогов в России: «Системы автоматизированного перемещения стекла позволят на 80% сократить физическую нагрузку на сотрудников, снизить уровень брака и сделать производство более точным и безопасным», отметили в компании.

Компания STiS — один из крупнейших российских производителей стеклопакетов для строительной и архитектурной отрасли. Восемь её заводов работают в разных регионах страны. Зеленоградское производство станет девятым и самым современным в линейке предприятий.

Проект создаёт около 300 рабочих мест непосредственно на заводе и ещё более 800 — в смежных подразделениях и на соседних объектах промышленно-строительного комплекса.

Компания STiS уже набирает сотрудников на новое производство. Есть вакансии оператора производственной линии, специалиста КИПиА, механика по обслуживанию оборудования, ведущего инженера и других. Узнать подробности и записаться на собеседование можно по телефону: 8-989) 186-32-19; резюме направляйте на почту: grezneva.s@stis.ru