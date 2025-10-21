В субботу в выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) состоится лекция «Откуда есть пошла земля зеленоградская».

Участники узнают, какие народы населяли московский регион в древности, где в Зеленограде находится курган вятичей, почему Савёлки называют колыбелью петровских реформ и как Крюково связано с зарождением русского футбола.

«Наш город существует всего 67 лет, но история земли, на которой он построен, насчитывает века и тысячелетия. Здесь селились славянские племена, проходили торговые пути, а позже появлялись усадьбы известных московских помещиков», — рассказывают организаторы.

Лекцию проведёт председатель Зеленоградского краеведческого общества Никита Кузнецов.

Начало лекции в 12:00. Вход свободный, но требуется регистрация.

А если не не сможете прийти на лекцию, огромное количество интересных статей про историю Зеленограда и окрестностей.