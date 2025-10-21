Главное событие программы — научно-популярный art & science спектакль «Вода» от проекта Izotop Lab. Это не просто постановка, а перформанс на стыке физики, химии, танца и звука.

В основу легли исследования двух ученых: доктора биологических наук Станислава Зенина и автора концепции иеротопии воды, искусствоведа — Алексея Лидова.

На сцене — энергия воды: звуки электронного саунд-арта переплетаются с русским вокалом и движением танцоров, создавая пространство, где вода оживает и будто говорит со зрителем.

После спектакля — лекция Тамары Синициной, преподавателя МГУ им. Ломоносова: «Вода как образ и стихия. Между наукой и искусством». Опираясь на современные научные теории, она расскажет о воде не просто как о биологической субстанции, а как об источнике мыслей и образов.

В финале всех ждёт небольшой интерактивный тренинг, где можно на собственном опыте почувствовать «живую» философскую глубину воды.