Звезда российского балета и заслуженная артистка Российской Федерации представит свою программу «Сцена моя», в которой, помимо танцев, прозвучат песни и стихи. Вместе с Анастасией на сцене выступят юные артисты из местных коллективов.

«Не упустите шанс увидеть легенду балета и провести незабываемый вечер!», — пишут организаторы.

Вход свободный, регистрация не требуется. Начало в 19:00. До места проведения — ДК «Выстрел» (Солнечногорск, улица Драгунского, 1) — из Зеленограда можно добраться автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до станции «Подсолнечная» или на машине по Ленинградскому или Пятницкому шоссе.