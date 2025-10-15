Выставка творчества людей старшего поколения «Второе дыхание» открылась в Зеленограде 15 - 31 октября

В экспозиции представлены: вышивка гладью и крестом, декупаж, оригами, бисероплетение, лоскутное шитьё, авторская кукла, живопись, валяние из шерсти, ватные фигуры, изделия из дерева, фотографии, керамическая посуда и многое другое.

«Фестиваль „Второе дыхание“ проходит в Зеленограде уже 25 лет. Сейчас желающих поучаствовать стало больше. Настоящий всплеск интереса! Пожилые люди стали заниматься творчеством и хотят поделиться своими работами», — рассказала куратор выставки и автор проекта Елена Гермони.

В этом году в выставке приняли участие 75 человек, среди них обычные жители Зеленограда и представители объединений «Творческого лицея». Одной из участниц — Розе Браиловской уже 91 год, она увлекается художественной вышивкой: сначала рисует эскиз, а потом по шелку шелком же вышивает гладь.

«Такая сосредоточенность и энергия в её возрасте — настоящий пример для всех нас», — отмечают организаторы.

В числе участников — и известный зеленоградский художник Виктор Маркин. Несмотря на то, что у него проходят собственные выставки, он решил присоединиться к фестивалю.

Своеобразными хранительницами экспозиции стали две большие тряпичные куклы. Их создательницы уже нет в живых, но теперь именно они «охраняют» выставку — сидят у входа, словно приветствуя каждого гостя.

Фестиваль «Второе дыхание» — не просто выставка, а повод для общения. После официальной части открытия участники традиционно садятся за общий стол с чаем и пирогами, делятся историями, знакомятся и планируют новые работы.

«Для многих это место, где они чувствуют себя нужными и услышанными», — подчеркнула Елена Гермони.

Выставка в Культурном центре «Творческий лицей» в корпусе открыта до 31 октября. Посетить её можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00, в субботу — с 10:00 до 19:00.

