Kamazz получил популярность благодаря лирическим композициям, сочетающим элементы поп-музыки и r&b. Настоящее имя артиста — Денис Розыскул. Среди самых известных песен — «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь» и «На белом покрывале января».

Kamazz активно гастролирует по России и ближнему зарубежью. Его концерты собирают полные залы, а клипы на песни набирают миллионы просмотров — так, клип на песню «Как ты там?» собрал 100 миллионов просмотров.

Концерт в Зеленограде состоится 22 ноября в клубе Sova (Савёлкинский проезд, 12). Начало — в 22:00. Билеты стоят от 1700 рублей, приобрести их можно на сайте «Яндекс Афиша».