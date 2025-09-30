В эту субботу за Кубок Зеленоград смогут побороться юноши и девушки 15-17 лет, а также мужчины и женщины с водительскими правами категории В.

Автомногоборье — это вид автоспорта, в котором участники соревнуются не только в умении управлять автомобилем, но и в смежных дисциплинах. Среди испытаний:

классическое и нестандартное скоростное маневрирование

проверка знаний ПДД

стрельба из пневматической винтовки

оказание первой помощи

Подать заявку на участие можно до 2 октября, отправив письмо на электронную почту: camk@list.ru

Соревнования открыты для зрителей — можно прийти и поддержать участников. Место проведения — автодром ДОСААФ (Сосновая аллея, 4с2). Начало — в 11:00.