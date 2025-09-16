На больших постерах — сюжеты любимых сказок в необычной художественной интерпретации: «Три поросёнка» — в духе Василия Кандинского, а «Алису в стране чудес» изобразили в манере сюрреализма Сальвадора Дали, «Красная шапочка» в стиле поп-арта Энди Уорхола.

Всего в серии 19 сказок в стиле 19 великих художников. Над иллюстрациями работали современные молодые художники, вдохновляясь творчеством Пабло Пикассо, Густава Климта, Василия Сурикова, Бориса Кустодиева и других мастеров. Выставку привезло мультимедийное детское издательство Voicebook. Под каждой картиной подробности о сказках и художниках можно, ещё больше информации — по QR-коду.

«Мы проходили с ребенком мимо, почти сразу, как открылась выставка. Ему было достаточно сложно без описания угадать сказку. Как ни странно, узнал „Алису в стране чудес“. Здесь можно интересно провести время: и поиграть с детьми, и самому проверить себя на знание известных сказок», — рассказала Дарья.

Угадать сказки по иллюстрациям не всегда просто даже взрослым, а некоторые лучше отгадывают дети. Попробуйте сами вместе с детьми, кто быстрее догадается — по нашим фотографиям. Вопрос со звездочкой: отгадать, в стиле какого художника создана каждая иллюстрация. Правильные ответы спрятаны в конце поста.

Наша рекомендация — это познавательно, красиво и забавно, всё равно что зайти в необычную картинную галерею рядом с домом (и заодно прогуляться по парку у озера).

Выставка работает в Озеропарке ежедневно с 9:00 до 21:00 в сентябре, с 9:00 до 20:00 в октябре, и продлится до 30 октября. Вход бесплатный.