В экспозиции «Москва» представлено 200 холстов, объединённых темой Москвы и её образов. Художники показывают столицу очень разной: старой и современной, величественной и уютной, спокойной и стремительной. Здесь можно увидеть и городские пейзажи, и портреты, и сюжетные картины.

Среди представленных работ — «На въезде в г. Зеленоград» Ольги Симоновой. Водители и пассажиры автобуса e41 легко узнают место.

Организаторы отмечают, что проект продолжает традиции передвижных экспозиций Союза художников России. Он приурочен не только ко Дню города, но и к юбилею Московского областного отделения организации: здесь много работ живописцев из городов Подмосковья.

Одновременно в Культурном центре работает персональная выставка «Коллажные истории» художника-коллажиста Ольги Николаевой, которая сочетает в своих работах бумагу, ткань, обрывки газет, полимерную глину и другие материалы. Все коллажи посвящены загадочным персонажам, про каждого из которых художница сочинила описание.

Обе выставки расположены на втором этаже Культурного центра и работают ежедневно с 10:00 до 21:00 до 18 сентября.

