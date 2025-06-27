Краска Холи — традиционный элемент индийских праздников. Её делают из муки и безопасных пищевых красителей — ее весело разбрасывать, она легко отстирывается с одежды и не наносит вред окружающей среде.

Добраться до места проведения — ТЦ «Отрада» — можно от станции Крюково автобусом 400 Т, маршруткой 164К (остановка «Больница») или на машине — 30 минут по Пятницкому шоссе.

Время проведения: с 14:00 до 18:00, вход — свободный. Краски можно приобрести на фестивале, стоимость — 150 рублей