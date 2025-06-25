Цель забега от команды Zelrun — воссоздать атмосферу легкоатлетических соревнований 70-80-х годов. Главное условие участия — спортивная форма того времени. Мужчинам дополнительно потребуется борода или усы (накладные или нарисованные подойдут). Запрещено использовать наушники, палки для скандинавской ходьбы, бежать с коляской или домашними животными.

Участвовать могут мужские, женские и смешанные команды из двух человек. В эстафете четыре этапа по 2,85 км. Старт — на лыжероллерной трассе за горбольницей.

Подробности и регистрация на zelrun.com