Фестиваль откроется 27 июня спектаклем-концертом «Видный миру смех и неведомые ему слёзы» по мотивам «Мёртвых душ» Гоголя и «Гоголь-сюиты» Шнитке. На сцену выйдут Евгений Миронов и Мария Смольникова, а за музыкальную часть отвечает Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета.

28 июня — вечер джаза: блистательная Симона Кермес (Германия) в дуэте с Klazz Brothers & Cuba Percussion (Германия-Куба).

29 июня — редкая сценическая жемчужина: опера Чайковского «Черевички» в исполнении театра «Геликон-опера». Постановка Дмитрия Бертмана, дирижёр — Филипп Селиванов.

4 июля — спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» с Игорем Костолевским, камерным ансамблем «Солисты Москвы» и Юрием Башметом за дирижёрским пультом.

5 июля — вечер балета с Денисом Родькиным и его звёздными друзьями.

6 июля — грандиозное закрытие: фортепианный концерт Бориса Березовского и оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Все мероприятия проходят под открытым небом. Концерты состоятся в любую погоду — берите пледы, дождевики и приходите.

Билеты — на сайте и в кассах музея Чайковского, доступна оплата «Пушкинской картой».

Как добраться (36.745789, 56.327601):

На машине — по Ленинградскому шоссе или М-11 (есть парковки у соседних ТЦ)

На автобусе 437 от остановки «41-й километр» до остановки «Сквер Чайковского»

На электричке от Крюково до станции Клин, а затем автобусами 30, 30к, 37, 40, 49, 18 до остановки «Музей Чайковского» или «Сквер Чайковского».

Подробности на сайте tchaikovsky.house