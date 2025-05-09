10 мая в арт-галерее зеленоградского университета представят новую картину художника Antonio Lebedef — она стала продолжением выставки «Совокупность методов выбора» в стиле глитч-сюрреализма, открывшейся месяц назад и приуроченной к 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного. Именно он создал знаковый барельеф на фасаде главного здания МИЭТ, а теперь вдохновил художника на создание отдельного произведения.

Картина родилась сразу после открытия экспозиции. По словам автора, это отклик на то, как технологии и искусство переплетаются в пространстве института и Зеленограда в целом:

«Картина отражает эмоциональное и духовное переживание художника — вдохновение, вызванное глубоким погружением в историю института, взаимодействием с наследием Неизвестного и особой атмосферой Зеленограда. Это визуальный отклик на процесс подготовки выставки, насыщенный ощущением сопричастности, исследовательского драйва и уважения к месту, где рождается синтез искусства и технологий», — рассказал Lebedef.

Гостей также ждет уникальная коллаборация с фотографом Alexandro Hideki, аудио-перформанс Life от Osob4 и Hideki, презентация нового бренда Platone Estco, экскурсия от автора и атмосферный эмбиент.

Мероприятие пройдет с 15:00 до 20:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, 1), вход свободный. Необходима регистрация для гостей.