Премьеру спектакля Александра Цыпкина «Жил. Был. Дом.» с Константином Хабенским покажут в Зеленограде 14 мая 19:30,19:30 Возраст 16+

14 мая в 19:30 в кинотеатрах «Иридиум» и «Зеленопарк» покажут киноверсию нового спектакля МХТ им. А. П. Чехова — «Жил. Был. Дом.». Это оригинальный проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина, который зрители увидят в формате кинопоказа раньше, чем он выйдет на сцене.

Постановка состоит из одиннадцати историй, происходящих в многоэтажке в российском городе. Судьбы 24 персонажей переплетаются в один вечер — последний в их прежней жизни. Зрители с самого начала знают, что всех героев ждет нечто важное и необратимое — и смотрят на каждую сцену с этим знанием.

«Жил. Был. Дом.» — это спектакль о выборе, который делает каждый: любить или бояться, надеяться или сдаться, быть или казаться. Формально — сказка для взрослых (12+), на деле — честный разговор про жизнь.

Уникальный формат позволит увидеть театральную постановку в кинотеатре, с крупными планами, акцентами и погружением, которого не всегда добьёшься в зале. Показ пройдёт в сотне городов по всей стране — Зеленоград в их числе.

Билеты на сайте проекта «Театр в кино».

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