Три десятка картин художницы Ксении Олейник, выполненные в технике многоцветной графики, выставлены в библиотеке в корпусе 1462.

На картинах Ксении изображён современный город. В одном из интервью на вопрос о том, какие эмоции у неё вызывает город, художница ответила: «Восторг, удивление, восхищение… Природа очень красива, но большинство из нас живёт в городе. И если уметь видеть красоту, подмечать интересное, то поражаешься, как город многогранен. В разную погоду, время суток и года один и тот же вид выглядит иначе. Наблюдение за жизнью города — неисчерпаемый источник вдохновения».

Выставка «Любимый город. Диалог с художником» работает до 10 апреля. Часы работы: вторник-суббота с 10 до 22, воскресенье — до 20.

Ксения Олейник — член Союза художников России, лауреат международных конкурсов, её работы находятся в музеях Москвы.

А некоторые из её картин — на открытках в сувенирной коллекции «Зеленоград.ру». Это не простые открытки — они напечатаны на «умной бумаге» зеленоградской компании ISBC, в которую встроен nfc-чип, отсканировав который телефоном можно прочитать нашу статью о месте, изображенном на картине.

Купить такие открытки можно на «Озоне», в салоне красоты «Персона» в Зеленопарке и в мастерской декора в ДНП Зеленая усадьба.