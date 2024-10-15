Драйв и сумасшедшие скорости мира бальных танцев. Смех и слезы. Страсть, любовь и амбиции. Мечты, которые сбываются, и мечты, которым сбыться не суждено. Танцы, танцы, танцы — на пределе и за пределами человеческих возможностей.
Всё это «Эффект Пигмалиона» — балетная трагикомедия Бориса Эйфмана на музыку Иоганна Штрауса-сына, темпераментная, страстная, с невероятной энергетикой и драйвом и глубоким философским смыслом.
Борис Эйфман предлагает балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в своё творение. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку.
Критики в восторге: «Результатом творческих экспериментов Эйфмана стало ошеломительное зрелище, разбивающее стереотипы о самой сущности балета и вместе с тем воздающее должное его непоколебимым традициям», «Не ломайте голову, просто постарайтесь принять нарочитую необычность „Эффекта Пигмалиона“ и наслаждайтесь демонстрируемыми в этом балете изумительным сценическим мастерством и шедевральным танцем».
Балет «Эффект Пигмалиона» покажут в кинотеатре ТЦ «Зеленопарк» 20 октября в 15:00. Билеты по 750 рублей— торопитесь занять лучшие места!
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