Драйв и сумасшедшие скорости мира бальных танцев. Смех и слезы. Страсть, любовь и амбиции. Мечты, которые сбываются, и мечты, которым сбыться не суждено. Танцы, танцы, танцы — на пределе и за пределами человеческих возможностей.

Всё это «Эффект Пигмалиона» — балетная трагикомедия Бориса Эйфмана на музыку Иоганна Штрауса-сына, темпераментная, страстная, с невероятной энергетикой и драйвом и глубоким философским смыслом.