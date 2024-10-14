Организаторы планируют собрать на форуме небольшие локальные производства аудиовизуальной электроники и интересующихся этим направлением людей, провести несколько лекций и пленарное заседание с экспертами в индустрии, затронуть вопросы дальнейшего развития и технических коллабораций.
Мероприятие будет интересно творческим людям, техническим энтузиастам, студентам, разработчикам музыкальных и визуальных инструментов, исследователям и всем интересующимся из Зеленограда, Москвы и области.
Темы лекций форума:
- Обзорная лекция: инструменты для творчества (Олег Слуцкий)
- Экономика креативных индустрий, организация музыкальных мероприятий (Даниил Прасолов)
- Разработка продукта на примере синтезатора (Отто Шварц)
- Журнал local. Принципы работы в креативной команде (Михаил Варламов)
- Организация креативной мастерской: опыт, проекты и экономика (Алексей Цеглов)
А также пленарное заседание на тему «Производство и творчество: диалектика изменений в современной индустрии».
26 октября, с 12:00, МИЭТ (площадь Шокина, дом 1). Участие бесплатное, регистрация обязательна. Программа форума включает экскурсию по МИЭТу.
Подробнее в тг-канале @forumcreativetech