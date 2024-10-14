Организаторы планируют собрать на форуме небольшие локальные производства аудиовизуальной электроники и интересующихся этим направлением людей, провести несколько лекций и пленарное заседание с экспертами в индустрии, затронуть вопросы дальнейшего развития и технических коллабораций.

Мероприятие будет интересно творческим людям, техническим энтузиастам, студентам, разработчикам музыкальных и визуальных инструментов, исследователям и всем интересующимся из Зеленограда, Москвы и области.