«История в отеле» — танцевальное шоу от мировых звезд — 11 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) 23.03.2024 Реклама АО «Гранд Инвест» ИНН:9704211572 erid:LatgBUvM1

Фейерверк эмоций, зажигательной музыки и, конечно, танцев! Танцевальное шоу «История в отеле» вновь распахивает свои двери! 11 апреля на сцене киноконцертного зала «Зеленоград» соберутся ведущие танцоры страны, 12 чемпионов мира, чтобы рассказать зрителям о самых сокровенных тайнах отеля, в котором кипит жизнь и настоящие страсти. Ни одного слова — они здесь не нужны! Все события передаст язык танца — самый красивый, талантливый, вдохновенный и объединяющий.

Дата: 11 апреля, 19:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)

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Отель никогда не засыпает: таинственные постояльцы сменяют друг друга, отмечая здесь девичники, проводя романтические свидания, зажигая на кухне и даже в лифте. Да-да, за его закрытыми дверями тоже случаются невероятные сюжеты. Номера, наполненные драйвом и энергией, сменяют друг друга и завораживают с первой минуты. Каждый из них — и отдельная, лихо закрученная история, и часть единого сюжетного полотна. О любви, отношениях, характерах, взглядах, жестах… Отель — это настоящая «маленькая жизнь».

Автор идеи и лидер блистательной звездной команды — Денис Тагинцев, чемпион мира и двукратный победитель популярного проекта «Танцы со звездами». Режиссером грандиозного шоу, никого не оставляющего равнодушным, стал Егор Перегудов — художественный руководитель Театра имени Вл. Маяковского.

«Танец - это уникальное искусство, которое может сделать счастливым как самого танцующего человека, так и того, кто просто смотрит шоу, — добавляет автор идеи Денис Тагинцев. — Я бы хотел, чтобы каждый человек имел возможность отключиться от повседневных забот и прикоснуться к этой радости и эйфории во время просмотра нашего шоу».

Шикарные костюмы, разработанные чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Анной Мельниковой, помогают полностью погрузиться во вселенную отеля, а яркие стильные декорации от Дмитрия Мучника, художника-постановщика пяти сезонов шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, добавляют драйва и размаха.

Премьера проекта состоялась в ноябре 2023 года и собрала исключительно восторженные отзывы как зрителей, так и приглашенных звезд. За танцовщиками упоенно наблюдали, стараясь не пропустить ни одного жеста, а в финале зал разразился бурей оваций. Так выглядит успех!

«Потрясающие декорации, живой звук, костюмы и хореография. Увидеть столько чемпионов мира и России на одной сцене — редкая удача. Из историй больше всего зацепила „пляжная“ тема: все-таки я южный человек, обожаю лето, солнце и море. А еще — номер с моей обожаемой Анной Мельниковой в главной роли. В какой-то момент поймал себя на мысли, что тоже хочу туда: на сцену, к танцорам!» — признался после громкой премьеры Евгений Бороденко — актер, танцор, участник мюзикла «Чикаго», КВН и Comedy Woman.

Актриса и певица Женя Малахова тоже впечатлилась ярким проектом: «Шоу для меня — это отличная возможность подзарядиться, напитаться энергией творчества и просто отдохнуть душой. Тем более, когда действие разворачивается в отеле. Все-таки именно в отелях обычно происходит все самое интересное».

"Спектакль привел меня в абсолютный восторг. Все сделано настолько музыкально, стильно, вкусно и на таком профессиональном уровне, что сдерживать эмоции просто невозможно. Хочется улыбаться, аплодировать и кричать «Браво!» — рассказал о своих впечатлениях экс-солист и художественный руководитель Большого театра, народный артист России Сергей Филин.

Полноценный герой шоу — музыка. Всемирно известные хиты — от легкой поп-музыки до брутального рока — задает тон и усиливает градус эмоций. Композиции исполнят участники шоу «Голос» — Ксения Коламбацкая и Георгий Юфа под аккомпанемент группы ROFANO.

«История в отеле» — танцевальное шоу, которое надо увидеть всем! Оно не имеет жестких возрастных ограничений и подойдет для всей семьи.

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