Мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» — 6 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) 21.03.2024 Реклама ИП Тимакова Ю.В. ИНН:632136324883 erid:LatgBpSnd

Московская областная филармония представляет свой самый востребованный и полюбившийся зрителям всех возрастов мюзикл «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром».

Все мы выросли на замечательных произведениях Корнея Ивановича Чуковского и теперь с удовольствием читаем их своим детям и внукам. Одна из самых известных и любимых сказок — «Муха-Цокотуха». На её основе Московской областной филармонией создан спектакль, в котором разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей. В гости на именины к Мухе пришел целый Оркестр Насекомых (оркестр народных инструментов) во главе с Кузнечиком-дирижером и танцевальный ансамбль Бабочек, Букашек и Божьих Коровок. В этом интерактивном спектакле дети принимают самое активное участие — поют, разгадывают загадки и даже танцуют! И, конечно, помогают Комарику освободить Муху из лап злодея Паука.

Всеми любимые строчки Чуковского в спектакле искусно сочетаются с музыкой Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского. Здесь вживую звучат и знаменитый «Свадебный марш» Мендельсона, и известные песенки из мультфильмов, и даже рок-баллада в исполнении Паука. В этом красочном, сочном и умном спектакле есть над чем посмеяться и взрослым — так уморительно Бабушка Пчела цитирует Шекспира или Паук в финале философски вещает пушкинским стихом. Это в полном смысле мюзикл для семейного просмотра.

Когда: 6 апреля, 12:00
Адрес: КЦ «Зеленоград»
Билеты: от 800 рублей, купить
3+
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