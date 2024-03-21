Все мы выросли на замечательных произведениях Корнея Ивановича Чуковского и теперь с удовольствием читаем их своим детям и внукам. Одна из самых известных и любимых сказок — «Муха-Цокотуха». На её основе Московской областной филармонией создан спектакль, в котором разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей. В гости на именины к Мухе пришел целый Оркестр Насекомых (оркестр народных инструментов) во главе с Кузнечиком-дирижером и танцевальный ансамбль Бабочек, Букашек и Божьих Коровок. В этом интерактивном спектакле дети принимают самое активное участие — поют, разгадывают загадки и даже танцуют! И, конечно, помогают Комарику освободить Муху из лап злодея Паука.



Всеми любимые строчки Чуковского в спектакле искусно сочетаются с музыкой Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского. Здесь вживую звучат и знаменитый «Свадебный марш» Мендельсона, и известные песенки из мультфильмов, и даже рок-баллада в исполнении Паука. В этом красочном, сочном и умном спектакле есть над чем посмеяться и взрослым — так уморительно Бабушка Пчела цитирует Шекспира или Паук в финале философски вещает пушкинским стихом. Это в полном смысле мюзикл для семейного просмотра.

Когда: 6 апреля, 12:00

Адрес: КЦ «Зеленоград»

Билеты: от 800 рублей, купить

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