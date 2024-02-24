Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии сказок Татьяны Лапушкиной. Почему стоит сходить? Интересный, семейный формат: авторская танцевальная сказка, которая не оставит равнодушными как взрослых, так и малышей.
Креаторы и участники — любители и призеры российских и международных конкурсов, хореографы лиги профессионалов по восточным танцам. Эксклюзивно! Показ проводится в Зеленограде всего один раз.
Любителю гаремов и бродяге Ходже становится скучен его разгульный образ жизни, и он решает отправиться в далекое путешествие в поисках настоящей любви. Много кого встретит Ходжа на своем пути, много что осознает, но чем закончится его путешествие и встретит ли он ту самую, настоящую любовь? Это вы сможете узнать 24 марта, посетив спектакль «Сны Ходжи Насреддина».
Дата и время: 24 марта, 13:00
Место: ДК МИЭТ, площадь Шокина, 1, стр. 2
Стоимость билетов: 700 — 1500 рублей, купить.