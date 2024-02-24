Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии сказок Татьяны Лапушкиной. Почему стоит сходить? Интересный, семейный формат: авторская танцевальная сказка, которая не оставит равнодушными как взрослых, так и малышей.

Креаторы и участники — любители и призеры российских и международных конкурсов, хореографы лиги профессионалов по восточным танцам. Эксклюзивно! Показ проводится в Зеленограде всего один раз.