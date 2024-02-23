Дата: 9 марта в 18:00
Адрес: Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 2, ДК МИЭТ
Билеты: купить
В концертной программе «Дом мой — Россия» ВИА «Пламя», как и много лет назад, выйдет на сцену с разноплановым репертуаром, включающим в себя и лирические, и патриотические песни:
- «Не надо печалиться, вся жизнь впереди»
- «Строим БАМ»
- «Снег кружится»
- «Идёт солдат по городу»
- «На дальней станции сойду»
- «Не повторяется такое никогда»
- ну и, конечно, «У деревни Крюково».
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