Дата: 9 марта в 18:00

Адрес: Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 2, ДК МИЭТ

Билеты: купить

В концертной программе «Дом мой — Россия» ВИА «Пламя», как и много лет назад, выйдет на сцену с разноплановым репертуаром, включающим в себя и лирические, и патриотические песни: