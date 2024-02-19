Шоу «Фиксики Спасатели времени» — 28 февраля в ДК МИЭТ. Идёт розыгрыш 2 билетов на шоу 19.02.2024 Реклама ИП Денисова Е.В. ИНН:615526588965 erid:LatgBWyfb

Зеленоград! Хотите получить 2 бесплатных билета на Фикси-Шоу?
Фиксики приехали и к нам!
Порадуйте своего ребёнка походом на музыкальное шоу.

28 февраля в 18:00 в ДК МИЭТ состоится шоу «Фиксики Спасатели времени». Новая программа!

Фиксики появятся эффектно — пролетая над залом на самолёте. Нолик уменьшит зрителей и Дим Димыча.

  • Единственное лицензионное шоу от создателей мультсериала «Фиксики».
  • Высокотехнологичные трюки, которые удивляют даже взрослых.
  • Интерактивные игры, в которых участвует весь зал.
  • Настоящие Фиксики-Великаны.

Участвуйте в розыгрыше 2 билетов, который проходит на странице в ВКонтакте «Фикси Шоу Юг».

Стоимость билетов: от 500 рублей, купить.

Получи скидку 10% — пиши в личные сообщения группы ВКонтакте «Фикси Шоу Юг» слово «УРА»!
Количество мест по акции ограничено!

Если вы станете победителем розыгрыша, вам вернут деньги за купленные билеты.

Детки до 3-х лет бесплатно (без предоставления отдельного места, при предоставлении свидетельства о рождении в сопровождении взрослого).

Участвуйте, даже если никогда не выигрывали! Возможно, именно в этот раз повезёт!

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