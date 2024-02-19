28 февраля в 18:00 в ДК МИЭТ состоится шоу «Фиксики Спасатели времени». Новая программа!



Фиксики появятся эффектно — пролетая над залом на самолёте. Нолик уменьшит зрителей и Дим Димыча.

Единственное лицензионное шоу от создателей мультсериала «Фиксики».

Высокотехнологичные трюки, которые удивляют даже взрослых.

Интерактивные игры, в которых участвует весь зал.

Настоящие Фиксики-Великаны.

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