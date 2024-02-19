Зеленоград! Хотите получить 2 бесплатных билета на Фикси-Шоу?
Фиксики приехали и к нам!
Порадуйте своего ребёнка походом на музыкальное шоу.
28 февраля в 18:00 в ДК МИЭТ состоится шоу «Фиксики Спасатели времени». Новая программа!
Фиксики появятся эффектно — пролетая над залом на самолёте. Нолик уменьшит зрителей и Дим Димыча.
- Единственное лицензионное шоу от создателей мультсериала «Фиксики».
- Высокотехнологичные трюки, которые удивляют даже взрослых.
- Интерактивные игры, в которых участвует весь зал.
- Настоящие Фиксики-Великаны.
Участвуйте в розыгрыше 2 билетов, который проходит на странице в ВКонтакте «Фикси Шоу Юг».
Стоимость билетов: от 500 рублей, купить.
Получи скидку 10% — пиши в личные сообщения группы ВКонтакте «Фикси Шоу Юг» слово «УРА»!
Количество мест по акции ограничено!
Если вы станете победителем розыгрыша, вам вернут деньги за купленные билеты.
Детки до 3-х лет бесплатно (без предоставления отдельного места, при предоставлении свидетельства о рождении в сопровождении взрослого).
Участвуйте, даже если никогда не выигрывали! Возможно, именно в этот раз повезёт!