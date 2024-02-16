Когда человек ищет работу, что он обычно делает?

Правильно, пишет резюме, ищет возможности, ходит на собеседования.



А что делает человек, который ищет любовь?

1 вариант: Ждет. Судьба сама его найдет…

2 вариант: Зарегистрировался в приложение знакомств, разочаровался, решил, что все, что мог сделал…

3 вариант: Человек использует возможности, которых не так мало, оказывается: приложения знакомств, общения на в соц.сетях, активный отдых, тематические мероприятия знакомств.

Третий вариант — наиболее продуктивный (а иногда и непродуктивный). Уделите время и силы налаживанию личной жизни! Знакомиться за чашкой чая — легко.



10 мини-свиданий по 7 минут за один вечер!

Две возрастные группы: 24+ и 35+.



Дата: 25 февраля, 18:00

Адрес: «SERDAR кафе», корпус 533

Вход: 1300 рублей (напитки и вкусняшки включены)

Запись по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65c67a3150569062afe1d174/



Более подробная информация: 8-977-519-21-07

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