Вечеринка знакомств в формате экспресс-свиданий — 25 февраля в «SERDAR кафе» 16.02.2024 Реклама Розова В.В. ИНН:773580178812 erid:LatgBp4VB

Кто загадывал «ЛЮБОВЬ» под бой курантов? Кто хочет и готов к отношениям? Кто не боится новых знакомств и первых свиданий?

Если это Вы, то Вы приглашены на вечеринку знакомств формата экспресс-свиданий 25 февраля.

Когда человек ищет работу, что он обычно делает?
Правильно, пишет резюме, ищет возможности, ходит на собеседования.

А что делает человек, который ищет любовь?

1 вариант: Ждет. Судьба сама его найдет…

2 вариант: Зарегистрировался в приложение знакомств, разочаровался, решил, что все, что мог сделал…

3 вариант: Человек использует возможности, которых не так мало, оказывается: приложения знакомств, общения на в соц.сетях, активный отдых, тематические мероприятия знакомств.

Третий вариант — наиболее продуктивный (а иногда и непродуктивный). Уделите время и силы налаживанию личной жизни! Знакомиться за чашкой чая — легко.

10 мини-свиданий по 7 минут за один вечер!
Две возрастные группы: 24+ и 35+.

Дата: 25 февраля, 18:00

Адрес: «SERDAR кафе», корпус 533

Вход: 1300 рублей (напитки и вкусняшки включены)

Запись по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65c67a3150569062afe1d174/

Более подробная информация: 8-977-519-21-07

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