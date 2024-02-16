Кто загадывал «ЛЮБОВЬ» под бой курантов? Кто хочет и готов к отношениям? Кто не боится новых знакомств и первых свиданий?
Если это Вы, то Вы приглашены на вечеринку знакомств формата экспресс-свиданий 25 февраля.
Когда человек ищет работу, что он обычно делает?
Правильно, пишет резюме, ищет возможности, ходит на собеседования.
А что делает человек, который ищет любовь?
1 вариант: Ждет. Судьба сама его найдет…
2 вариант: Зарегистрировался в приложение знакомств, разочаровался, решил, что все, что мог сделал…
3 вариант: Человек использует возможности, которых не так мало, оказывается: приложения знакомств, общения на в соц.сетях, активный отдых, тематические мероприятия знакомств.
Третий вариант — наиболее продуктивный (а иногда и непродуктивный). Уделите время и силы налаживанию личной жизни! Знакомиться за чашкой чая — легко.
10 мини-свиданий по 7 минут за один вечер!
Две возрастные группы: 24+ и 35+.
Дата: 25 февраля, 18:00
Адрес: «SERDAR кафе», корпус 533
Вход: 1300 рублей (напитки и вкусняшки включены)
Запись по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65c67a3150569062afe1d174/
Более подробная информация: 8-977-519-21-07