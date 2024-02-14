Только живой звук!

Ощути весь драйв его песен прямо здесь и сейчас. Споем «Водопадом» и «Я поднимаю руки» вместе с любимым артистом.

Билеты еще в наличии!



Купить билет:

на официальном сайте артиста

на сайте КЦ «Зеленоград» (действует Пушкинская карта).