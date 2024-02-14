Григорий Лепс в Зеленограде — 17 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) 14.02.2024 Реклама ИП Давыдов О.М. ИНН:771465039856 erid:LatgBz9zq

Только живой звук!
Ощути весь драйв его песен прямо здесь и сейчас. Споем «Водопадом» и «Я поднимаю руки» вместе с любимым артистом.
Билеты еще в наличии!

Купить билет:

  • на официальном сайте артиста
  • на сайте КЦ «Зеленоград» (действует Пушкинская карта).

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