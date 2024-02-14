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Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт Новости
Против строительство завода рядом с МЖК выступил московский комитет по архитектуре. Теперь столичные и областные чиновники будут договариваться Новости
Нашелся желающий построить спортивный комплекс на поляне в 11-м микрорайоне. Участок ему отдали фактически бесплатно Новости
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Хирурги зеленоградской детской больницы успели вылечить годовалого малыша с опасным кровотечением Новости
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
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«Меня довел социум и предательство близких». Как хронический алкоголик держал дома целый арсенал оружия, а потом расстрелял посетителей зеленоградского кафе Истории
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Парковку очистили от снега, поднимая машины эвакуатором. Похоже, это не самый быстрый способ Новости