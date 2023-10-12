Гонг-релаксация — это не концерт, не медицинская процедура и не эзотерика.

На гонг-релаксации слушатели лежат (или сидят) на мягком полу под пледами, закрыв глаза, слушают музыку, постепенно погружаясь в состояние полудрёмы, когда сознание балансирует на грани бодрствования и сна.

Звучание гонгов напоминает колокольный перезвон, мелодии рождаются непосредственно во время исполнения, это всегда импровизация. В звуке большого гонга присутствует инфразвуковая (вибрационная) составляющая, как у колокола большого диаметра. Эти акустические вибрации воспринимаются не только органами слуха, но и всем телом слушателя, создавая эффект своеобразного акустического массажа. Мышцы расслабляются, довольно быстро приходит состояние приятного покоя. Бег мыслей замедляется. Участники теряют ощущение времени, а после сеанса чувствуют себя отдохнувшими и полными сил, как после долгого сна.

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