Гонг-релаксация в Зеленограде — по субботам с музыкантом-импровизатором Олегом Слуцким 12.10.2023 Реклама ИП Слуцкий О.Е, ИНН 773565092920, erid:LatgC1A42

Музыкант-импровизатор Олег Слуцкий приглашает вас на гонг-релаксации. Перезвоны гонгов, гул и акустические вибрации помогут вам расслабиться, привести в равновесие мысли и эмоции, отдохнуть, как после долгого сна. Релаксации проходят в 17-м микрорайоне (зал клуба «Айкидо Зеленоград») по субботам*, начало в 20.45.

Гонг-релаксация — это не концерт, не медицинская процедура и не эзотерика.

На гонг-релаксации слушатели лежат (или сидят) на мягком полу под пледами, закрыв глаза, слушают музыку, постепенно погружаясь в состояние полудрёмы, когда сознание балансирует на грани бодрствования и сна.

Звучание гонгов напоминает колокольный перезвон, мелодии рождаются непосредственно во время исполнения, это всегда импровизация. В звуке большого гонга присутствует инфразвуковая (вибрационная) составляющая, как у колокола большого диаметра. Эти акустические вибрации воспринимаются не только органами слуха, но и всем телом слушателя, создавая эффект своеобразного акустического массажа. Мышцы расслабляются, довольно быстро приходит состояние приятного покоя. Бег мыслей замедляется. Участники теряют ощущение времени, а после сеанса чувствуют себя отдохнувшими и полными сил, как после долгого сна.

Следите за информацией о выступлениях в канале https://t.me/gongsongs.

Олег Слуцкий Вконтакте.

14 октября — Традиционная гонг-релаксация со звуками живой природы

Звон гонгов, пение птиц и журчание ручья помогут отдохнуть от повседневных городских забот, бег мыслей замедлится, мышцы расслабятся. Релаксация помогает снять последствия стресса.

21 октября — «Гонг и Антигонг»

Уникальное сочетание живого звучания тибетских гонгов и музыки электронного Антигонга — изобретения Олега Слуцкого. Релаксация оставляет впечатление участия в неком фантастическом ритуале будущего. Способствует расслаблению и отвлечению от повседневности.

4 ноября — «Гонго-нидра»

Глубокая гонг-релаксация. Чтение сценария погружения в себя по методике Свами Сатьянанда Сарасвати под живую музыку гонгов. Это одна из практик самосовершенствования и управления своими эмоциями. Помогает исполнять задуманное. Оставляет ощущение лёгкости, ясности сознания.

11 ноября — Традиционная гонг-релаксация со звуками живой природы

Звон гонгов, пение птиц и журчание ручья помогут отдохнуть от повседневных городских забот, бег мыслей замедлится, мышцы расслабятся. Релаксация помогает снять последствия стресса.

Зал для релаксаций

Релаксации проходят в зале клуба «Айкидо Зеленоград» в 17-м микрорайоне (Георгиевский проспект, дом 33/6).

Это новый просторный зал с мягким полом и высоким потолком.

«Айкидо Зеленоград» Вконтакте.

* 28 октября релаксации не будет, запланировано выступление в Москве.

Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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