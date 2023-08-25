Развлекательная программа пройдет на территории ТЦ «Горетовский» при поддержке Благотворительного фонда «1Помогает» и объединит интересные и необычные мастер-классы, стать участником которых сможет любой желающий.

Под чутким руководством профессиональных художников, сервировщиков, флористов и декораторов будем собирать яркие цветочные композиции, оформлять магниты и сумки-шопперы, создавать неповторимые по своей красоте свечи, а также обучаться искусству сервировки стола и многому другому.





Еще одной точкой притяжения на празднике станет уникальная ярмарка мастеров, где будут представлены браслеты, подвески, цепочки и серьги из натуральных камней и металлов от «Mechtastore»; мыло и свечи из чистого соевого воска ручной работы от «Nettavi»; керамические изделия для дома и интерьера от Ирины Козловой; кружки, чашки, тарелки от «Дома гончара», созданные с помощью гончарного круга и слепленные руками из «дикой» глины; керамические кружки и изделия для интерьера в стиле волшебного леса и эльфов от бренда «Рога и лес»; картины необыкновенной художницы Нары, а также медовая ярмарка и вкуснейшее домашнее печенье!





Любителям пенных напитков и ценителям кулинарных изысков придется по вкусу дегустация от магазина «Пивновъ» и Gastrobara «Surf & Turf». Конечно, праздник не обойдется без специальных блюд на фудкорте «Горетовский» — сочный шашлык, лангустины, освежающие лимонады, попкорн и горячая кукуруза!





Юных гостей «Солнечного джема» будут ждать настольные игры, квесты, творческий мастер-класс, детская магнитная рыбалка с бассейном, площадка рисунков на асфальте и красочный аквагрим, а также анимационная программа, подарки, и, конечно, отличное настроение!





Также в программе — моментальный благотворительный розыгрыш призов и купоны на скидку в глэмпинг «4 стихии» за пожертвование в фонд «1Помогает»!

Начало праздника: 26 августа в 13 часов.

Адрес: д. Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А.



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