Гонка с препятствиями «Ниндзя-заруба «СПЕЦНАЗ» для детей от 6 лет и взрослых пройдёт в Зеленограде 23 июля (Озерная аллея, 8, фитнес-клуб «Pro Сlub»). Для участия требуется предварительно зарегистрироваться и внести стартовый взнос.
В специально оборудованном зале необходимо будет пробежать 100 метров, преодолев по пути различные препятствия (взобраться на горку; преодолеть различные рукоходы с подвесами в виде колец, палочек, мини-перекладин; пролезть под сеткой; перелезть через забор; залезть по вертикальному канату и т. п.).
Ниндзя-полоса — это часть одного из молодых видов спорта, который называется «Гонки с препятствиями». В нашей стране несколько лет назад была зарегистрирована федерация по этому виду спорта, а за рубежом уже давно проходят чемпионаты Европы, мира (OCR) и различные гонки с препятствиями. Становятся они популярными и в России.
Многие наверняка слышали о «Гонке Героев», «Гонке ГТО» или телепроекте «Суперниндзя». В Зеленограде функционирует OCR-club «Спецназ» по подготовке к подобным состязаниям. Воспитанники клуба неоднократно становились победителями крупнейших российских и международных соревнований.
OCR-club «Спецназ» приглашает детей от 6 лет и взрослых не только на ближайшее состязание, но и на постоянные тренировки в клубе.
Информация о ниндзя-зарубе «Спецназ», описание препятствий, а также расписание тренировок — на странице Вконтакте.
Регистрация на соревнование: здесь, заканчивается 17 июля.
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