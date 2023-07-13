Многие наверняка слышали о «Гонке Героев», «Гонке ГТО» или телепроекте «Суперниндзя». В Зеленограде функционирует OCR-club «Спецназ» по подготовке к подобным состязаниям. Воспитанники клуба неоднократно становились победителями крупнейших российских и международных соревнований.

OCR-club «Спецназ» приглашает детей от 6 лет и взрослых не только на ближайшее состязание, но и на постоянные тренировки в клубе.