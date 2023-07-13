Спортивное мероприятие «Ниндзя-заруба «СПЕЦНАЗ» — 23 июля в фитнес-клубе «Pro Сlub» на Озерной аллее, 8 23 июля 11:00 Возраст от 6 до 65

Гонка с препятствиями «Ниндзя-заруба «СПЕЦНАЗ» для детей от 6 лет и взрослых пройдёт в Зеленограде 23 июля (Озерная аллея, 8, фитнес-клуб «Pro Сlub»). Для участия требуется предварительно зарегистрироваться и внести стартовый взнос.

В специально оборудованном зале необходимо будет пробежать 100 метров, преодолев по пути различные препятствия (взобраться на горку; преодолеть различные рукоходы с подвесами в виде колец, палочек, мини-перекладин; пролезть под сеткой; перелезть через забор; залезть по вертикальному канату и т. п.).

Ниндзя-полоса — это часть одного из молодых видов спорта, который называется «Гонки с препятствиями». В нашей стране несколько лет назад была зарегистрирована федерация по этому виду спорта, а за рубежом уже давно проходят чемпионаты Европы, мира (OCR) и различные гонки с препятствиями. Становятся они популярными и в России.

Многие наверняка слышали о «Гонке Героев», «Гонке ГТО» или телепроекте «Суперниндзя». В Зеленограде функционирует OCR-club «Спецназ» по подготовке к подобным состязаниям. Воспитанники клуба неоднократно становились победителями крупнейших российских и международных соревнований.

OCR-club «Спецназ» приглашает детей от 6 лет и взрослых не только на ближайшее состязание, но и на постоянные тренировки в клубе.

Информация о ниндзя-зарубе «Спецназ», описание препятствий, а также расписание тренировок — на странице Вконтакте.

Регистрация на соревнование: здесь, заканчивается 17 июля.

Контакты:

  • телефон 8-916-182-17-47
  • электронная почта onsam@mail.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дом 8
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Госдума запретила выгул собак и кошек без поводка в любом месте, кроме специальных площадок. Осталось научиться наказывать нарушителей и сделать новые площадки для выгула Новости
Хотите обрести безупречную кожу и неотразимый внешний вид? Тогда услуги косметолога «ЗелМедЦентра» специально для вас Реклама
Мост на Пятницком шоссе, собирающий огромные пробки, отремонтируют только к декабрю Новости
Станция «Зеленоград-Крюково» попала в пригородную зону МЦД — теперь это официально. И вот что мы предлагаем сделать Новости
Две крупные собаки напали на прохожих в лесопарке. Их выгуливали без поводков Новости
На Ленинградском шоссе прошли пикеты против строительства завода рядом с жилыми домами и школой. Вот что говорят участники Истории
Большие изменения расписания электричек в будние дни на вторую половину июля и начало августа Новости
Детскую поликлинику возле станции Крюково обещают построить к декабрю 2024 года Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Ремонт Фирсановского моста снова не могут закончить - теперь из-за нехватки металлоконструкций Новости
Проектное бюро «Аргос» — когда ты управляешь идеей. Вакансия для архитектора, проектировщика или инженера-конструктора Реклама
Убийца из Зеленограда завербовался в ЧВК «Вагнер» и вышел на свободу, отсидев только два года Новости
Скоростные поезда «Сапсан» могут начать останавливаться в Зеленограде после запуска МЦД Новости
Проезд с улицы Заводской к зданию ГИБДД и другим организациям закрыли из-за строительства нового дома Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание игры Roblox» — 15 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше Новости
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Бассейн 25x16 метров открылся в спорткомплексе «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Новости
Вакансия продавца в «М.видео-Зеленопарк» Реклама
Снизилась зарплата на средних и крупных зеленоградских предприятиях Новости
День открытых дверей международного колледжа Цифровых технологий «Академия TOP» — 12 июля для подростков 14-18 лет Реклама
Пустельга завтракает мышкой и поглядывает в окно дома в 5-м микрорайоне Новости
Парк развлечений «Лунный кот» открылся в историческом центре Зеленограда Истории
После обрушения крыши беседки для пикников чиновники гарантируют их безопасность. А люди жалуются, что беседки тесные Новости
Акция в «Центре Функциональной Стоматологии» — до 15 июля скидка 30% на профессиональную гигиену полости рта Реклама
Территорию зеленоградского хосписа полностью благоустроят — кусты и деревья, скамейки и беседки, дорожки и освещение Новости
Давайте остановим строительство завода в ста метрах от домов и школы Новости
Сто баллов по ЕГЭ получили 57 зеленоградских выпускников. Вот лучшие школы Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру