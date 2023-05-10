Выставка электронных игр 1980-х годов — в музее истории МИЭТа 16 - 19 мая

В экспозицию вошли оригинальные игры Nintendo Game & Watch, их советские аналоги из серии «Электроника» и несколько уникальных устройств этой же марки — всего более 25 экспонатов, включая знаменитые консоли «Ну, погоди!» и «Микки Маус».

Посетители смогут поиграть в игры на экспонатах. Посещение выставки бесплатное по предварительной регистрации. Для внешних посетителей выставка открыта 16 или 19 мая в 17:00 или в 18:00. Регистрации по ссылке.

А 25 мая в 19:00 в пройдет тематическая встреча «Карманные игры „Электроника“: „Ну, погоди!“ и не только» с создателями выставки — Татьяной Пальмовой и Олегом Сениным. Они расскажут, как собиралась коллекция, о технических особенностях консолей такого типа и сюжетном разнообразии игр карманной электроники. Регистрация на встречу по ссылке.

Об экспонатах

Первую консоль японская компания Nintendo выпустила в 1980 году. Серия получила название Game & Watch: два игровых режима всегда дополнял третий, в котором устройство просто показывало время.

Спустя четыре года стали появляться советские версии, самыми популярными из них стали «Ну, погоди!» и «Микки Маус». Все японские и советские консоли были оснащены черно-белым ЖК-дисплеем и почти не отличались по дизайну, зато имели разный сюжет. Например, в «Ну, погоди!» игрок управлял волком, который ловит яйца, а в «Автослаломе» нужно было объезжать препятствия на машине, при этом управление в играх было почти одинаковым.

Коллекцию дополняют несколько устройств в других форм-факторах. Гости могут познакомиться с советским шахматным компьютером «Электроника ИМ-01», оснащенным настоящей шахматной доской. Еще одна знаковая модель — «Электроника „Космические приключения“ ИМ-27» 1990 года, выполненная в форме 3D-очков. Желающие увидеть, какими были более поздние главы в истории портативных консолей, могут сыграть в Nintendo Game Boy и в легендарную Brick Game — ее чаще называли просто тетрисом, хотя тетрис был лишь одной из игр, доступных на устройстве

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Метки:
музей истории миэт
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