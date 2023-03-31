В воскресенье, 2 апреля, «Кинематограф» будет наполнен местными мастерами, хорошей музыкой и улыбающимися людьми, ведь там будет долгожданный весенний маркет!
Вещи, сделанные своими руками, всегда по-особенному ценные, а главное — уникальные. Поэтому не упускайте шанс завладеть артефактом не только для себя любимого, но и в подарок близким. Будет много украшений, флорариумы, винтажная одежда и кепки-шестиклинки, а также керамика, сладости и свечи.
За музыкальное сопровождение ответит DJ Сутрапьян — будет фанк и немного доброго панк-рока.
Когда: 2 апреля c 15:00
Где: корпус 159, арт-пространство «Кинематограф»
Вход свободный
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
«Стоимость поездок на МЦД для Зеленограда не будет отличаться от других районов Москвы» — обещает Собянин. Но это не точно — уточняют его подчиненные Новости
Детский сад начали строить в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Причем ещё до появления первых жильцов Новости
Корпус 935 на Солнечной аллее готовят к вводу в эксплуатацию. Летом туда начнут переезжать жители последней пятиэтажки 9 микрорайона Новости
Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» Московского академического театра сатиры — 8 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Остатки снесенного забора поселка «Трамвай» вытаяли из-под снега. Теперь вдоль пешеходных дорожек — ямы и торчащие из земли железки Новости
Несколько сотен новых урн купят для благоустройства Зеленограда. Цена на них может удвоиться по сравнению с прошлым годами Новости
Заброшенный и пустующий детский сад в Голубом планируют открыть к концу года. Перед этим его отремонтируют Новости
Трехмесячного котенка, забравшегося на дерево, спасли местные жители - нашли и оплатили альпиниста Жизнь
Управа заказала проект нового пешеходного перехода в 11-м микрорайоне. Возможно, он будет приподнятым Новости
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории