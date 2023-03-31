В воскресенье, 2 апреля, «Кинематограф» будет наполнен местными мастерами, хорошей музыкой и улыбающимися людьми, ведь там будет долгожданный весенний маркет!

Вещи, сделанные своими руками, всегда по-особенному ценные, а главное — уникальные. Поэтому не упускайте шанс завладеть артефактом не только для себя любимого, но и в подарок близким. Будет много украшений, флорариумы, винтажная одежда и кепки-шестиклинки, а также керамика, сладости и свечи.

За музыкальное сопровождение ответит DJ Сутрапьян — будет фанк и немного доброго панк-рока.