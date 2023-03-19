Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Арабская ночь» из серии Лапушкины сказки — 2 апреля в КЦ «Зеленоград» 2 апреля 14:00
Почему стоит сходить?

Интересный, семейный формат: авторская танцевальная сказка, которая не оставит равнодушными как взрослых, так и малышей.

Креаторы и участники — золотые призеры российских и международных конкурсов, хореографы лиги профессионалов по восточным танцам, и WADF — по бальным.

Эксклюзивно! Показ проводится в Зеленограде всего один раз.

Где и когда

Дата и время: 2 апреля, 14:00

Место: КЦ «Зеленоград», Киноконцертный зал. Зеленоград, Центральная площадь, дом 1

Стоимость билетов: 350-500 рублей.

Купить билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/teatralizovannoe-tantsevalnoe-shou-arabskaya-noch

Привычный волшебный мир рушится и добрый Принц вызывается его спасти. По дороге он безвозмездно совершает добрые дела и, в трудную минуту, благодарность спасает принцу жизнь. А самый великий дар, — материнская любовь — окончательно рушит злое проклятие и… Об этом зрители узнают, посмотрев волшебную сказку.
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Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Арабская ночь» из серии Лапушкины сказки — 2 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
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