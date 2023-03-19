Почему стоит сходить?

Интересный, семейный формат: авторская танцевальная сказка, которая не оставит равнодушными как взрослых, так и малышей.

Креаторы и участники — золотые призеры российских и международных конкурсов, хореографы лиги профессионалов по восточным танцам, и WADF — по бальным.

Эксклюзивно! Показ проводится в Зеленограде всего один раз.