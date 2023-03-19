Интересный, семейный формат: авторская танцевальная сказка, которая не оставит равнодушными как взрослых, так и малышей.
Креаторы и участники — золотые призеры российских и международных конкурсов, хореографы лиги профессионалов по восточным танцам, и WADF — по бальным.
Эксклюзивно! Показ проводится в Зеленограде всего один раз.
Дата и время: 2 апреля, 14:00
Место: КЦ «Зеленоград», Киноконцертный зал. Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
Стоимость билетов: 350-500 рублей.
Купить билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/teatralizovannoe-tantsevalnoe-shou-arabskaya-noch
Привычный волшебный мир рушится и добрый Принц вызывается его спасти. По дороге он безвозмездно совершает добрые дела и, в трудную минуту, благодарность спасает принцу жизнь. А самый великий дар, — материнская любовь — окончательно рушит злое проклятие и… Об этом зрители узнают, посмотрев волшебную сказку.