Сказка «Аленький цветочек» — 19 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) 19 февраля 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Поэтический рассказ о прекрасной девушке, которая, полюбив не за красоту, а за доброту, осталась верна своему слову — спектакль по мотивам сказки С. Аксакова «Аленький цветочек» представляет в зеленоградском ДК московский Губернский театр. Начало спектакля 19 февраля в полдень.

Отправляясь в далекое плавание, купец Иван Кузьмич обещает дочерям привезти подарки. Старшей — золотой венец, средней — хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, — аленький цветочек, увиденный ею во сне. В заморских странах купец встречает чудных иноземцев и сказочных животных, сталкивается со множеством испытаний и трудных ситуаций. Но самым таинственным из всего увиденного оказываются не сад и не дворец, не скатерть-самобранка и не волшебные полати, а невероятной красоты аленький цветочек и заколдованный Принц.

Художественный руководитель — народный артист РФ Безруков Сергей Витальевич.

Когда: 19 февраля, начало в 12:00 (продолжительность — 1 час 10 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Телефон: 8-499-734-31-71
Возрастные ограничения: от 6 лет

Стоимость билетов: 600-1200 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.

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Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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