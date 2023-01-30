Поэтический рассказ о прекрасной девушке, которая, полюбив не за красоту, а за доброту, осталась верна своему слову — спектакль по мотивам сказки С. Аксакова «Аленький цветочек» представляет в зеленоградском ДК московский Губернский театр. Начало спектакля 19 февраля в полдень.
Отправляясь в далекое плавание, купец Иван Кузьмич обещает дочерям привезти подарки. Старшей — золотой венец, средней — хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, — аленький цветочек, увиденный ею во сне. В заморских странах купец встречает чудных иноземцев и сказочных животных, сталкивается со множеством испытаний и трудных ситуаций. Но самым таинственным из всего увиденного оказываются не сад и не дворец, не скатерть-самобранка и не волшебные полати, а невероятной красоты аленький цветочек и заколдованный Принц.
Художественный руководитель — народный артист РФ Безруков Сергей Витальевич.
Когда: 19 февраля, начало в 12:00 (продолжительность — 1 час 10 минут без антракта)
Где: КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, 1
Телефон: 8-499-734-31-71
Возрастные ограничения: от 6 лет
Стоимость билетов: 600-1200 рублей
Купить билеты: на сайте ДК.