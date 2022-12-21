Образовательный центр по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education в Зеленограде приглашает старшеклассников и их родителей на Дни открытых дверей. 24 декабря мероприятие посвящено подготовке к ОГЭ — здесь ждут учеников 8-9 классов. А 25 декабря ученикам 10-11 классов расскажут, как грамотно выбрать направление обучения и ВУЗ. Есть предварительная регистрация.
Для учеников 8-9 классов и их родителей.
Начало в 12:00.
На дне открытых дверей вы:
- научитесь самым актуальным лайфхакам ОГЭ
- проверите, на какую оценку уже сейчас пишите ОГЭ
- построите план ускоренной подготовки к экзамену
- узнаете, какой способ подготовки подойдёт именно вам.
Регистрация: по ссылке.
Для учеников 10-11 классов и их родителей.
Начало в 12:00.
На дне открытых дверей вы узнаете:
- как определиться с будущей профессией
- по каким критериям выбирать подходящий вуз
- на что обратить внимание при выборе предметов ЕГЭ.
Регистрация: по ссылке.
Регистрация поможет сделать посещение учебного центра в эти 2 дня наиболее комфортным.
Адрес: Зеленоград, ул. Панфилова, 28Б, 3 этаж (Крюково, за ТЦ «Иридиум»)
Телефон для справок: 8-993-336-21-47