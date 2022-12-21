Дни открытых дверей в центре по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education — 24 и 25 декабря ждут учеников старших классов и их родителей 24 - 25 декабря Возраст 13+

Образовательный центр по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education в Зеленограде приглашает старшеклассников и их родителей на Дни открытых дверей. 24 декабря мероприятие посвящено подготовке к ОГЭ — здесь ждут учеников 8-9 классов. А 25 декабря ученикам 10-11 классов расскажут, как грамотно выбрать направление обучения и ВУЗ. Есть предварительная регистрация.

24 декабря 2022 — План подготовки к ОГЭ за 5 месяцев

Для учеников 8-9 классов и их родителей.
Начало в 12:00.

На дне открытых дверей вы:

  • научитесь самым актуальным лайфхакам ОГЭ
  • проверите, на какую оценку уже сейчас пишите ОГЭ
  • построите план ускоренной подготовки к экзамену
  • узнаете, какой способ подготовки подойдёт именно вам.

Регистрация: по ссылке.

25 декабря 2022 — Инструкция по выбору направления и ВУЗа

Для учеников 10-11 классов и их родителей.
Начало в 12:00.

На дне открытых дверей вы узнаете:

  • как определиться с будущей профессией
  • по каким критериям выбирать подходящий вуз
  • на что обратить внимание при выборе предметов ЕГЭ.

Регистрация: по ссылке.

Регистрация поможет сделать посещение учебного центра в эти 2 дня наиболее комфортным.

Адрес: Зеленоград, ул. Панфилова, 28Б, 3 этаж (Крюково, за ТЦ «Иридиум»)
Телефон для справок: 8-993-336-21-47

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Метки:
образование и обучение, подготовка к егэ и огэ
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Дни открытых дверей в центре по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education — 24 и 25 декабря ждут учеников старших классов и их родителей Афиша
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