Предновогодний маркет пройдет в клубе «Кинематограф» в воскресенье 11 декабря — будут сладости, игрушки, шапки, украшения и много всего еще
Вот список мастеров:
- Открытки и футболки на тему архивных фото Зеленограда
- Печенье, зефир, солёная карамель
- Вышивка и вязание
- Керамика
- Корзины
- Мыло
- Соусы
- Свечи из соевого воска
- Чокеры из камней
- Шапки
- Всяческие мерзопакости из пластика
- Вязаные игрушки
- Диффузоры
Уют создастся сам собой, а озвучит его dj BeLove с лучшими виниловыми рождественскими пластинками.
Время: Начало 11 декабря, в 15 часов
Место: корпус 159, клуб «Кинематограф»
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