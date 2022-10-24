Новая выставка «Перезагрузка. Из фондов Музея Зеленограда» познакомит с историей Зеленограда и методами экспозиционного показа на примере реплик (реконструкций) элементов постоянной экспозиции, существовавшей в помещениях музея на улице Гоголя с 1995 по 2022 год, а также с художественными проектами построения новой экспозиции, которая будет создана в помещении музея в Доме «Флейта».
Благодаря выставке можно будет не только узнать, как формируется и выстраивается музейная экспозиция, но также познакомиться с историей развития Зеленограда как города микроэлектроники и образца города-спутника. На выставке представлены предметы микроэлектроники, рекламы и дизайна 1990-х годов, а отдельные блоки выставочного пространства затрагивают тему Великой Отечественной войны и истории земли зеленоградской до начала строительства первого города-спутника Москвы.
Период работы выставки: с 25 октября 2022 по 22 января 2023
Место проведения: ул. Михайловка, корпус 1410, выставочный зал Музея Зеленограда
Телефон: 8-499-717-16-02
Билеты: стоимость 200 рублей (без льгот), можно купить на странице выставки.
Часы работы экспозиции:
- вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 10:00-18:00
- четверг — 13:00-21:00
- понедельник — выходной
- последняя пятница месяца — санитарный день.