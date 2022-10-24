Благодаря выставке можно будет не только узнать, как формируется и выстраивается музейная экспозиция, но также познакомиться с историей развития Зеленограда как города микроэлектроники и образца города-спутника. На выставке представлены предметы микроэлектроники, рекламы и дизайна 1990-х годов, а отдельные блоки выставочного пространства затрагивают тему Великой Отечественной войны и истории земли зеленоградской до начала строительства первого города-спутника Москвы.

Период работы выставки: с 25 октября 2022 по 22 января 2023

Место проведения: ул. Михайловка, корпус 1410, выставочный зал Музея Зеленограда

Телефон: 8-499-717-16-02

Билеты: стоимость 200 рублей (без льгот), можно купить на странице выставки.

Часы работы экспозиции: