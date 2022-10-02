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65 концертов в 2020 году

12 лет на сцене

70 городов

«Нравится то, что можно свободно говорить о том, что волнует конкретно тебя. Кроме того, стендап позволяет и смеяться, и нести разумное, доброе, вечное. Это самое кайфовое в жанре».



Начало в 19:00 в КЦ «Зеленоград»

Билеты без наценки можно приобрести здесь.