Иван Абрамов приглашает всех на свой большой сольный StandUp концерт в Зеленограде, который состоится уже 7 октября.
- 354 375 довольных зрителей
- 65 концертов в 2020 году
- 12 лет на сцене
- 70 городов
«Нравится то, что можно свободно говорить о том, что волнует конкретно тебя. Кроме того, стендап позволяет и смеяться, и нести разумное, доброе, вечное. Это самое кайфовое в жанре».
Начало в 19:00 в КЦ «Зеленоград»
Билеты без наценки можно приобрести здесь.
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