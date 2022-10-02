Cольный StandUp концерт Ивана Абрамова — 7 октября в КЦ «Зеленоград» 7 октября 19:00

Иван Абрамов приглашает всех на свой большой сольный StandUp концерт в Зеленограде, который состоится уже 7 октября.

  • 354 375 довольных зрителей
  • 65 концертов в 2020 году
  • 12 лет на сцене
  • 70 городов

«Нравится то, что можно свободно говорить о том, что волнует конкретно тебя. Кроме того, стендап позволяет и смеяться, и нести разумное, доброе, вечное. Это самое кайфовое в жанре».

Начало в 19:00 в КЦ «Зеленоград»
Билеты без наценки можно приобрести здесь.

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