Традиционный осенний маркет местных мастеров пройдет 18 сентября в клубе «Кинематограф» в корпусе 159. Будут как любимые завсегдатаи этих мероприятий — шоперы, свечи, мыло, острые соусы; так и новые лица — духи, маршмеллоу и зефир на пиве, апсайкл рубашки и много чего еще. Начало в 15 часов. Вход свободный.