Мастер-класс по танго

Базовые навыки можно будет получить на мастер-классе, который пройдет на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушеве. Принять участие могут все желающие. Преподаватели студии GoTango объяснят основные принципы, покажут базовые движения и научат чувствовать свое тело.

Где: ул. Конструктора Лукина, 16 стр 1, КПП 2, геопозиция: 56.007702, 37.157127

Когда: 20 августа в 14:00

Вход на территорию ОЭЗ «Технополис Москва»: по кодовому слову «Танго»

Регистрация: здесь.

Парковка для гостей в этот день — бесплатно.

Автобусы:

до конечной «Западной» (КПП 2 ОЭЗ «Технополис «Москва») и обратно

№3К от ж/д станции «Крюково»

№7 от ж/д платформы «Фирсановская»

№3 от ж/д станции «Крюково»

№27 от деревни «Назарьево»

до ж/д платформы «Алабушево» (КПП 1 ОЭЗ «Технополис «Москва») и обратно