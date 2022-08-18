Вы давно хотели попробовать себя в страстном аргентинском танце? У вас появилась отличная возможность. 20 августа состоится пятый международный Большой танго флэшмоб (около 100 городов России и ближайшего зарубежья). Зеленоград тоже танцует.
Базовые навыки можно будет получить на мастер-классе, который пройдет на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушеве. Принять участие могут все желающие. Преподаватели студии GoTango объяснят основные принципы, покажут базовые движения и научат чувствовать свое тело.
Где: ул. Конструктора Лукина, 16 стр 1, КПП 2, геопозиция: 56.007702, 37.157127
Когда: 20 августа в 14:00
Вход на территорию ОЭЗ «Технополис Москва»: по кодовому слову «Танго»
Регистрация: здесь.
Парковка для гостей в этот день — бесплатно.
Автобусы:
до конечной «Западной» (КПП 2 ОЭЗ «Технополис «Москва») и обратно
- №3К от ж/д станции «Крюково»
- №7 от ж/д платформы «Фирсановская»
- №3 от ж/д станции «Крюково»
- №27 от деревни «Назарьево»
до ж/д платформы «Алабушево» (КПП 1 ОЭЗ «Технополис «Москва») и обратно
- №24 от ж/д станции «Крюково»
- №3 от ж/д станции «Крюково»
- Маршрутка 164к от Метро Пятницкое шоссе
В пятый раз по всему континенту на улицах будет звучать танго, а увлеченные им люди — танцевать! Зеленоград не останется в стороне! Во время флэшмоба можно: танцевать, снимать танцующих. Начало — в 17:00.
Чтобы продлить этот маленький праздник после флешмоба, студия GoTango решила устроить показ фильма «Урок танго». Показ начнется в 17:30 в помещении студии (корпус 317А). Вход свободный, но возьмите, пожалуйста, с собой сменную обувь. Так же можно приносить что-нибудь к чаю.