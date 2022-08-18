Танго флэшмоб и мастер-класс — 20 августа в Алабушево и на площади Юности 18 августа 14:00,17:00 Школа аргентинского танго "GoTango"

Вы давно хотели попробовать себя в страстном аргентинском танце? У вас появилась отличная возможность. 20 августа состоится пятый международный Большой танго флэшмоб (около 100 городов России и ближайшего зарубежья). Зеленоград тоже танцует.

Мастер-класс по танго

Базовые навыки можно будет получить на мастер-классе, который пройдет на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушеве. Принять участие могут все желающие. Преподаватели студии GoTango объяснят основные принципы, покажут базовые движения и научат чувствовать свое тело.

Где: ул. Конструктора Лукина, 16 стр 1, КПП 2, геопозиция: 56.007702, 37.157127
Когда: 20 августа в 14:00
Вход на территорию ОЭЗ «Технополис Москва»: по кодовому слову «Танго»
Регистрация: здесь.

Парковка для гостей в этот день — бесплатно.

Автобусы:

до конечной «Западной» (КПП 2 ОЭЗ «Технополис «Москва») и обратно

  • №3К от ж/д станции «Крюково»
  • №7 от ж/д платформы «Фирсановская»
  • №3 от ж/д станции «Крюково»
  • №27 от деревни «Назарьево»

до ж/д платформы «Алабушево» (КПП 1 ОЭЗ «Технополис «Москва») и обратно

  • №24 от ж/д станции «Крюково»
  • №3 от ж/д станции «Крюково»
  • Маршрутка 164к от Метро Пятницкое шоссе

Танцы на площади Юности у фонтанов

В пятый раз по всему континенту на улицах будет звучать танго, а увлеченные им люди — танцевать! Зеленоград не останется в стороне! Во время флэшмоба можно: танцевать, снимать танцующих. Начало — в 17:00.

Кинопоказ фильма «Уроки танго»

Чтобы продлить этот маленький праздник после флешмоба, студия GoTango решила устроить показ фильма «Урок танго». Показ начнется в 17:30 в помещении студии (корпус 317А). Вход свободный, но возьмите, пожалуйста, с собой сменную обувь. Так же можно приносить что-нибудь к чаю.

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Метки:
площадь юности, танцы, промзона алабушево, GoTango
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