13 августа в Зеленограде состоится «Семейный SUP challenge» — новый формат семейных стартов Zavidovo SUP challenge. Соревнования пройдут на пляже Большого городского пруда. Стоимость участия — от 1000 рублей. Регистрация проходит до 8 августа на сайте SUP клуба.