13 августа в Зеленограде состоится «Семейный SUP challenge» — новый формат семейных стартов Zavidovo SUP challenge. Соревнования пройдут на пляже Большого городского пруда. Стоимость участия — от 1000 рублей. Регистрация проходит до 8 августа на сайте SUP клуба.
Организаторы SUP challenge решили сделать заезды для детей и собачек отдельным днём, и это будут не просто заезды, а полноценное мероприятие на целый день. На него можно и нужно приезжать всей семьей, ведь развлекательная программа предусмотрена для всех членов семьи, а поддержка близких и родных будет бесценна.
Вас ожидает:
- старт с собачками,
- детский марафон и спринт,
- весёлая эстафета для 3 членов семьи,
- бесплатный тест-драйв в течение всего дня (по предварительной записи).
В свободное время от гонок можно принять участие в мастер-классе по SUP, пройти детское обучение и многое другое.
Стоимость участия:
- Ребенок с родителями, все дисциплины — 3000 руб.
- Только спринт + обучение — 1500 руб.
- Взрослый с собакой — 1000 руб.
Дисциплины:
- Спринт «Дети», «Юниоры» — 100 метров.
- Марафон «Дети», «Юниоры» — 1 км.
- Техническая гонка — 300 метров.
- Гонка с собаками на борту — 150 метров.
- Семейная гонка — эстафета на SUP бордах — 100 метров на каждого участника (мама, папа, ребёнок).
На детские старты допускаются дети возрастом 6-11 лет и юниоры 12-15 лет. На гонку с собаками допускаются один взрослый (старше 18 лет) и одна собака. На эстафету допускаются ребёнок и 2 взрослых члена семьи.
Оборудование для детских гонок и эстафеты предоставляется организаторами. У всех детей будут одинаковые детские доски и вёсла. Марафонцы и участники с собаками выступают на своих досках.
Предварительное расписание
- 9:00 — Сбор участников c собаками
- 9:30 — Брифинг участников с собаками
- 10:00 — Старт гонок с собаками
- 11:00 — Награждение участников с собаками
- 11:20 — Регистрация детей и юниоров
- 12:00 — Брифинг детей и юниоров
- 12:20 — Мастер-класс Тех Рейс
- 12:30 — Тех Рейс дети и юниоры
- 13:30 — Спринт дети и юниоры
- 14:30 — Марафон дети и юниоры
- 15:30 — Эстафета с родителями
- 16:00 — Награждение
- 16:30 — Мини-диско
Для клуба друзей «Зеленоград.ру» организаторы предоставляют скидку 10% на оргвзносы за участие в соревновании. Для получения скидки нужно быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице до 8 августа.