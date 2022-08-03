Семейные соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 13 августа на Большом городском пруду 13 августа Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд" Возраст 6+

13 августа в Зеленограде состоится «Семейный SUP challenge» — новый формат семейных стартов Zavidovo SUP challenge. Соревнования пройдут на пляже Большого городского пруда. Стоимость участия — от 1000 рублей. Регистрация проходит до 8 августа на сайте SUP клуба.

Организаторы SUP challenge решили сделать заезды для детей и собачек отдельным днём, и это будут не просто заезды, а полноценное мероприятие на целый день. На него можно и нужно приезжать всей семьей, ведь развлекательная программа предусмотрена для всех членов семьи, а поддержка близких и родных будет бесценна.

Вас ожидает:

  • старт с собачками,
  • детский марафон и спринт,
  • весёлая эстафета для 3 членов семьи,
  • бесплатный тест-драйв в течение всего дня (по предварительной записи).

В свободное время от гонок можно принять участие в мастер-классе по SUP, пройти детское обучение и многое другое.

Стоимость участия:

  • Ребенок с родителями, все дисциплины — 3000 руб.
  • Только спринт + обучение — 1500 руб.
  • Взрослый с собакой — 1000 руб.

Дисциплины:

  • Спринт «Дети», «Юниоры» — 100 метров.
  • Марафон «Дети», «Юниоры» — 1 км.
  • Техническая гонка — 300 метров.
  • Гонка с собаками на борту — 150 метров.
  • Семейная гонка — эстафета на SUP бордах — 100 метров на каждого участника (мама, папа, ребёнок).

На детские старты допускаются дети возрастом 6-11 лет и юниоры 12-15 лет. На гонку с собаками допускаются один взрослый (старше 18 лет) и одна собака. На эстафету допускаются ребёнок и 2 взрослых члена семьи.

Оборудование для детских гонок и эстафеты предоставляется организаторами. У всех детей будут одинаковые детские доски и вёсла. Марафонцы и участники с собаками выступают на своих досках.

Предварительное расписание

  • 9:00 — Сбор участников c собаками
  • 9:30 — Брифинг участников с собаками
  • 10:00 — Старт гонок с собаками
  • 11:00 — Награждение участников с собаками
  • 11:20 — Регистрация детей и юниоров
  • 12:00 — Брифинг детей и юниоров
  • 12:20 — Мастер-класс Тех Рейс
  • 12:30 — Тех Рейс дети и юниоры
  • 13:30 — Спринт дети и юниоры
  • 14:30 — Марафон дети и юниоры
  • 15:30 — Эстафета с родителями
  • 16:00 — Награждение
  • 16:30 — Мини-диско

Для клуба друзей «Зеленоград.ру» организаторы предоставляют скидку 10% на оргвзносы за участие в соревновании. Для получения скидки нужно быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице до 8 августа.

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Метки:
соревнования, клуб друзей, sup, Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"
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