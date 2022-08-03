Организаторы SUP challenge решили сделать заезды для детей и собачек отдельным днём, и это будут не просто заезды, а полноценное мероприятие на целый день. На него можно и нужно приезжать всей семьей, ведь развлекательная программа предусмотрена для всех членов семьи, а поддержка близких и родных будет бесценна.

Вас ожидает:

старт с собачками,

детский марафон и спринт,

весёлая эстафета для 3 членов семьи,

бесплатный тест-драйв в течение всего дня (по предварительной записи).

В свободное время от гонок можно принять участие в мастер-классе по SUP, пройти детское обучение и многое другое.

Стоимость участия:

Ребенок с родителями, все дисциплины — 3000 руб.

Только спринт + обучение — 1500 руб.

Взрослый с собакой — 1000 руб.

Дисциплины:

Спринт «Дети», «Юниоры» — 100 метров.

Марафон «Дети», «Юниоры» — 1 км.

Техническая гонка — 300 метров.

Гонка с собаками на борту — 150 метров.

Семейная гонка — эстафета на SUP бордах — 100 метров на каждого участника (мама, папа, ребёнок).

На детские старты допускаются дети возрастом 6-11 лет и юниоры 12-15 лет. На гонку с собаками допускаются один взрослый (старше 18 лет) и одна собака. На эстафету допускаются ребёнок и 2 взрослых члена семьи.

Оборудование для детских гонок и эстафеты предоставляется организаторами. У всех детей будут одинаковые детские доски и вёсла. Марафонцы и участники с собаками выступают на своих досках.

Предварительное расписание