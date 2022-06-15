19 июня в клубе «Кинематограф» состоится летний маркет. Начало в 15:00. Вход свободный.
Летний маркет займёт пространство на веранде клуба. Местные мастера будут продавать свои рукотворные изделия: игрушки, бижутерию, сладости, керамику, перчатки и много прочего интересного. Здесь можно будет найти подарки близким, украшения, предметы декора, которых нет больше ни у кого. Музыку в этот день ставят DJ Titov и DJ Arkov, а кормить будут хот-догами по спеццене.
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