Летний маркет займёт пространство на веранде клуба. Местные мастера будут продавать свои рукотворные изделия: игрушки, бижутерию, сладости, керамику, перчатки и много прочего интересного. Здесь можно будет найти подарки близким, украшения, предметы декора, которых нет больше ни у кого. Музыку в этот день ставят DJ Titov и DJ Arkov, а кормить будут хот-догами по спеццене.