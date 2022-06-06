Москва возобновила фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». В этом году он посвящен юбилеям военных побед и достижений России в научно-технической и культурной сферах. «Это незабываемое путешествие во времени и возможность окунуться в атмосферу разных эпох, — описывают событие его организаторы. Сразу на 61-й площадке гостей ждут реконструкторские представления, увлекательные мастер-классы, иммерсивные спектакли, концертные программы и спортивные развлечения разных исторических периодов».

На зеленоградской фестивальной площадке (бульваре в 16-м микрорайоне) пока нет конкретного расписания мероприятий. Анонсированы танцплощадка, художественные чтения, сказки в картинках и «синематограф» [устаревшее, еще дореволюционное название кинематографа].

Все площадки фестиваля работают по единому расписанию: 9 и 10 июня с 12:00 до 20:00, 11, 12 и 13 июня с 11:00 до 21:00. Самые интересные, как обычно, в центре Москвы. Например, на Тверском бульваре обещают реконструкторскую площадку, посвященную Отечественной войне 1812 года. На площади Революции — одежду и вооружение XVIII века, на Пушкинской площади — реконструкцию эпохи Петра I