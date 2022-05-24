Loft Time Зеленоград приглашает на концерт популярной музыки с джазовой импровизацией на тему детских мультфильмов. Все участники будут увлечены звуками саксофона и пианино, с удовольствием «угадают мелодию», а ритмические музыкальные задачки, предлагаемые исполнителями, превратят концерт в единую импровизацию с залом. Начало — 28 мая в 11:00 (2+).
Юрий Персианов — саксофон
Максим Ляпин — фортепьяно
Адрес: Loft Time Зеленоград, Георгиевский проспект 5с1, 2 этаж. Это в здании научного центра — напротив дендропарка
Стоимость билета на одного взрослого: 1000рублей. ВНИМАНИЕ: Один взрослый может взять с собой бесплатно одного ребёнка
Стоимость дополнительного билета на каждого последующего ребёнка: 500 рублей
Покупка билетов: на странице мероприятия
Начало концерта: 28 мая в 11:00
Продолжительность: 40 минут
Возраст: для детей от 2 лет
Больше мероприятий — на странице Loft time Zelenograd.