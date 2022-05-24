Информация для зрителей

Адрес: Loft Time Зеленоград, Георгиевский проспект 5с1, 2 этаж. Это в здании научного центра — напротив дендропарка

Стоимость билета на одного взрослого: 1000рублей. ВНИМАНИЕ: Один взрослый может взять с собой бесплатно одного ребёнка

Стоимость дополнительного билета на каждого последующего ребёнка: 500 рублей

Покупка билетов: на странице мероприятия

Начало концерта: 28 мая в 11:00

Продолжительность: 40 минут

Возраст: для детей от 2 лет

Больше мероприятий — на странице Loft time Zelenograd.