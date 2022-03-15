В весеннем «Библиомаркете» примут участие четыре издательства разной направленности — они придумывают, переводят и выпускают книги для детей, подростков и взрослых. Приходите 19 марта в библиотеку в корпусе 607А за отличными книгами по издательским ценам. Также гостей ждут ярмарка мастеров, мастер-классы, живая музыка, вкусные пироги, игры и лотерея подарков от партнёров. Начало в 10:30. Без возрастных ограничений.
«Библиомаркет» — это камерное и уютное мероприятие в поддержку издательского дела и чтения. Весь день будет проходить продажа книг и необычных товаров зеленоградских мастеров.
Гостям мероприятия организаторы предложат принять участие в бесплатной лотерее с приятными подарками от издательств, мастеров и Библиотек Зеленограда. Все желающие смогут сделать памятные снимки в фотозоне. «Библиомаркет» не имеет возрастных ограничений — в игровой зоне библиотеки малышей ждёт пространство для подвижных игр на ковре, а для подростков устроители приготовили увлекательные настольные игры.
На маркете можно будет перекусить. Сеть пекарен «Руспирог» поможет нашим гостям утолить голод.
Издательство «Самокат» — эти книги созвучны современным детям, но при этом не устаревают с годами. Их можно считать современной классикой мирового детского чтения.
Издательство «Настя и Никита» — книги современных российских авторов для детей от 0 до 16 лет на уникальные темы — от истории мороженого и олимпийских игр до покорения космоса и путешествий по городам нашей страны.
Издательство «Альпина Паблишер» — выпустило более 1000 книг, посвящённых творчеству, воспитанию детей и другой прикладной направленности — бизнес и экономика, гуманитарные, естественные науки и личная эффективность.
Издательство «Сорок книг» — маленькое издательство с большим сердцем издаёт отечественных авторов и художников, выбирая истории с глубоким смыслом, иллюстрируя их с любовью и делая акцент на высоком качестве полиграфии. Редакция едет в Зеленоград впервые!
Развивающие деревянные игрушки «Стуки-Луки»
Директор магазинчика (и мама троих детей) Екатерина привезёт на маркет качественные, полезные, увлекательные и экологичные игрушки (дерево и неаллергенные краски) по доступным ценам. Эти игрушки развивают визуальное восприятие, логическое мышление, мелкую моторику, воображение, внимание и усидчивость.
Свечи @Organic_Lights Все свечи мастерицы Ольги начинаются с выбора живого, натурального материала — пчелиного воска, который Оля видит, берёт в руки и «слушает» аромат. Воск и вощину мастерица покупает в Волгоградской области, а сами свечи отливает в Зеленограде. На маркете вы также найдёте свечи из пальмового воска и соевого воска (для массажа), а ещё необычные подсвечники. Добро пожаловать в мир натуральных красивых свечей!
Украшения из авторского стекла @Lampvot Стекло невероятно тактильно, оно может быть гладким и шершавым, прохладным и тёплым, живым и покрытым вековой пылью. Украшения мастерской Lampvot созданы не только для эстетики непосредственного применения, но и чтобы смотреть сквозь них на солнце и гладить кончиками пальцев — улыбаясь и успокаиваясь. Мастерица Евгения с любовью рассказывает о своих украшениях, приходите с ними знакомиться!
Авторские деревянные броши @Wood_pretties Мастерица Наталья создаёт деревянные броши, каждую из которых расписывает вручную. На маркет Наташа привезёт броши, созданные по мотивам вселенной Гарри Поттера, любимейшей сказки многих детей и взрослых! Но не только эти броши вы увидите на нашем минимаркете.
Милая мотивирующая канцелярия @MyGogol Мастерица Карина привезёт авторские открытки разных размеров и для любых целей, а ещё блокноты, закладки и книжные трекеры.
Фирменный мерч @zelbiblio Мы подготовили для вас чашки, сумки и футболки из фирменной коллекции сувениров. Образы принтов на сувенирной продукции слагаются из слов, которые известны каждому жителю зелёного округа — Плешка, ДК, Ведогонь, Клюшки, Школьное, Электрон и другие — это знаковые места силы Зеленограда.
- 10:45 — 13:00. Объемная аппликация «Весенние первоцветы» с детским библиотекарем, 3+
- 11:00 — 13:00. Мастер-класс «Буквица в коллажной технике» с мастерской коллажа Artcollaborussian, 12+
- 12:00 — 13:00. Семейный мастер-класс. Создание мультфильма из пластилина по сказке «Репка» со студией «Пластилинка»
- 13:30 — 16:00. Мастер-класс «Волшебные бумажные игрушки» с детским библиотекарем. Превращаем цветную бумагу в весёлые и подвижные фигурки, 3+
- 14:00 -15:00. Семейный мастер-класс. Создание мультфильма из пластилина по сказке «Теремок» со студией «Пластилинка»
- 15:00 — 15:30. Мастер-класс «Букет цветов» вместе с изостудией «Уроки рисования». Рисуем с применением техники аппликации по цветному фону, 6+
- 15:30 — 16:30. Мастер-класс «Необычная прозрачная закладка» со студией «Красная панда», 6+
- 11:00 — Скрипка с музыкантом Степаном Сидоровым. Классическая музыка и эстрадные хиты
- 16:00 — Выступление фольклорного ансамбля «Ладушки». Казачьи песни и танцы
- 17:30 — Саксофон с музыкантом Юрием Персиановым. Классические и джазовые мелодии
- 13:30 и 15:30. Литературный квиз для всей семьи
- 13:30 — 17:30. Настольные игры
- 14:00. Семейная игра «Соображарий»
- 17:00. Семейная игра «Крокодил»
- 12:30 и 18:00. Розыгрыш подарков от партнёров «Библиомаркета». Замечательные книги, свечи, украшения, канцелярия, развивающие игрушки для детей, сертификаты на занятия в библиотеках и сувенирная продукция с уникальным зеленоградским культурным кодом.
Адрес: центральная библиотека №249, корпус 607А
Дата мероприятия: 19 марта (суббота), 10:30 — 19:00
Условия посещения: бесплатно
Возрастные ограничения: 0+
Регистрация: предварительная регистрация для участия в мастер-классах не требуется, но количество мест на них будет ограничено наличием материалов, также может быть объявлена регистрация на отдельные события «Библиомаркета».
В программе могут быть изменения, следите за новостями на сайте организатора.