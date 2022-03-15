Участники ярмарки мастеров

Развивающие деревянные игрушки «Стуки-Луки»

Директор магазинчика (и мама троих детей) Екатерина привезёт на маркет качественные, полезные, увлекательные и экологичные игрушки (дерево и неаллергенные краски) по доступным ценам. Эти игрушки развивают визуальное восприятие, логическое мышление, мелкую моторику, воображение, внимание и усидчивость.





Свечи @Organic_Lights Все свечи мастерицы Ольги начинаются с выбора живого, натурального материала — пчелиного воска, который Оля видит, берёт в руки и «слушает» аромат. Воск и вощину мастерица покупает в Волгоградской области, а сами свечи отливает в Зеленограде. На маркете вы также найдёте свечи из пальмового воска и соевого воска (для массажа), а ещё необычные подсвечники. Добро пожаловать в мир натуральных красивых свечей!

Украшения из авторского стекла @Lampvot Стекло невероятно тактильно, оно может быть гладким и шершавым, прохладным и тёплым, живым и покрытым вековой пылью. Украшения мастерской Lampvot созданы не только для эстетики непосредственного применения, но и чтобы смотреть сквозь них на солнце и гладить кончиками пальцев — улыбаясь и успокаиваясь. Мастерица Евгения с любовью рассказывает о своих украшениях, приходите с ними знакомиться!

Авторские деревянные броши @Wood_pretties Мастерица Наталья создаёт деревянные броши, каждую из которых расписывает вручную. На маркет Наташа привезёт броши, созданные по мотивам вселенной Гарри Поттера, любимейшей сказки многих детей и взрослых! Но не только эти броши вы увидите на нашем минимаркете.

Милая мотивирующая канцелярия @MyGogol Мастерица Карина привезёт авторские открытки разных размеров и для любых целей, а ещё блокноты, закладки и книжные трекеры.

Фирменный мерч @zelbiblio Мы подготовили для вас чашки, сумки и футболки из фирменной коллекции сувениров. Образы принтов на сувенирной продукции слагаются из слов, которые известны каждому жителю зелёного округа — Плешка, ДК, Ведогонь, Клюшки, Школьное, Электрон и другие — это знаковые места силы Зеленограда.