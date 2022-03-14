Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.

Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует — человек перестает быть человеком!

В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.