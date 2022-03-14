Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в ДК 25 марта Возраст 12+

Театр «Рок-опера» представляет одно из наиболее известных произведений жанра — рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Спектакль в двух действиях пройдёт в Культурном центре «Зеленоград» 25 марта, начало в 19.00.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.

Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует — человек перестает быть человеком!

В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, засл.арт.РФ Богдан Вивчаровский, засл.арт. РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин, Вадим Рябушкин и др. В роли Иисуса — Ростислав Колпаков, участник и исполнитель главных ролей в мюзиклах: «Красавица и Чудовище», «Джекилл и Хайд», «Мастер и Маргарита», «Две стрелы», «Последнее испытание», «Леди Гамильтон», «Алые паруса», «Шахматы» и др.

  • Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер
  • Либретто — Тим Райс
  • Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая
  • Музыкальная редакция — Юрий Маркелов
  • Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.:

  • Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов
  • Балетмейстер — Геннадий Абрамов
  • Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко
  • Художник-постановщик — Алла Коженкова

Адрес: культурный центр «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1

Дата и время: 25 марта, начало в 19:00 (продолжительность спектакля 2 часа с антрактом)

Билеты без комиссии: на сайте beneffis.ru (действует покупка по Пушкинской карте)

Возрастная категория: 12+

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