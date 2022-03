В спектакле заняты ведущие артисты театра: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, засл.арт.РФ Богдан Вивчаровский, засл.арт. РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин, Вадим Рябушкин и др. В роли Иисуса — Ростислав Колпаков, участник и исполнитель главных ролей в мюзиклах: «Красавица и Чудовище», «Джекилл и Хайд», «Мастер и Маргарита», «Две стрелы», «Последнее испытание», «Леди Гамильтон», «Алые паруса», «Шахматы» и др.

Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер

Либретто — Тим Райс

Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая

Музыкальная редакция — Юрий Маркелов

Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.: