3 марта в баре Goodson состоится мероприятие в необычном формате «Наука в баре». За вечер гости мероприятия смогут прослушать две бесплатные научно-популярные лекции от молодых ученых, задать вопросы и подискутировать на заданные темы. Приходите обсудить интересные темы в неформальной обстановке. Начало мероприятия в 19:30.
Двое ученых из университета МИЭТ доступным языком расскажут слушателям лекций в стенах бара о сложных научных процессах и технологиях. Спикеры встречи — старший инженер дизайн-центра КМ211 (МИЭТ) Михаил Попов и кандидат физико-математических наук, ассистент Института БМС МИЭТ Дмитрий Рябкин.
Михаил Попов проведет лекцию по теме «Ошибка компьютерной эволюции»
Компьютерная техника имеет бурную историю развития, но в 2022-м может показаться, что скорость этого развития уже давно утихла. Это не так. Прямо сейчас компьютеры входят в новую эпоху, происходит ренессанс компьютерных архитектур. Что есть современный компьютер, каким путем мы к нему пришли и как не самый удачный выбор архитектуры домашних компьютеров x86, сделанный 40 лет назад, продолжает влиять на нас сегодня? Об этом узнаете на лекции.
Дмитрий Рябкин расскажет о том, можно ли «зашить» человека лазером
Лазерные технологии уже давно используются в медицине. И оказалось, что лазером можно не только «просвечивать» и «резать», но и «сшивать» биологические ткани. С помощью лазера можно создавать прочные соединения, герметичные для жидкостей. Сейчас в хирургии для «зашивания» пациентов используются скобы и нити. Новая технология более щадящая и может вытеснить существующие методы соединения тканей. Когда и как можно будет «зашивать» пациентов без иголок, ниток, прокалываний и рубцов? Ответы на эти вопросы узнаем на нашей встрече.
Место проведения: Зеленоград, улица Юности, корпус 315
Время проведения: 3 марта, сбор гостей в 19:30
Цена: 0 рублей (количество пригласительных — ограничено)
Предварительная регистрация: на странице мероприятия
Прямая трансляция: в официальной группе МИЭТа ВКонтакте
Контактное лицо: 8-499-720-87-27, Дмитрий Огородов (организатор мероприятия).