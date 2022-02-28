«Наука в баре» — 3 марта МИЭТ проведет научно-популярные лекции в баре Goodson на улице Юности 3 марта 19:30

3 марта в баре Goodson состоится мероприятие в необычном формате «Наука в баре». За вечер гости мероприятия смогут прослушать две бесплатные научно-популярные лекции от молодых ученых, задать вопросы и подискутировать на заданные темы. Приходите обсудить интересные темы в неформальной обстановке. Начало мероприятия в 19:30.

Двое ученых из университета МИЭТ доступным языком расскажут слушателям лекций в стенах бара о сложных научных процессах и технологиях. Спикеры встречи — старший инженер дизайн-центра КМ211 (МИЭТ) Михаил Попов и кандидат физико-математических наук, ассистент Института БМС МИЭТ Дмитрий Рябкин.

Михаил Попов проведет лекцию по теме «Ошибка компьютерной эволюции»

Компьютерная техника имеет бурную историю развития, но в 2022-м может показаться, что скорость этого развития уже давно утихла. Это не так. Прямо сейчас компьютеры входят в новую эпоху, происходит ренессанс компьютерных архитектур. Что есть современный компьютер, каким путем мы к нему пришли и как не самый удачный выбор архитектуры домашних компьютеров x86, сделанный 40 лет назад, продолжает влиять на нас сегодня? Об этом узнаете на лекции.

Дмитрий Рябкин расскажет о том, можно ли «зашить» человека лазером

Лазерные технологии уже давно используются в медицине. И оказалось, что лазером можно не только «просвечивать» и «резать», но и «сшивать» биологические ткани. С помощью лазера можно создавать прочные соединения, герметичные для жидкостей. Сейчас в хирургии для «зашивания» пациентов используются скобы и нити. Новая технология более щадящая и может вытеснить существующие методы соединения тканей. Когда и как можно будет «зашивать» пациентов без иголок, ниток, прокалываний и рубцов? Ответы на эти вопросы узнаем на нашей встрече.

Место проведения: Зеленоград, улица Юности, корпус 315

Время проведения: 3 марта, сбор гостей в 19:30

Цена: 0 рублей (количество пригласительных — ограничено)

Предварительная регистрация: на странице мероприятия

Прямая трансляция: в официальной группе МИЭТа ВКонтакте

Контактное лицо: 8-499-720-87-27, Дмитрий Огородов (организатор мероприятия).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
наука, лекция
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазин велосипедов 4sport откроется в 1-м микрорайоне Новости
Зеленоградский депутат Ирина Белых попала под санкции Евросоюза Новости
«Наука в баре» — 3 марта МИЭТ проведет научно-популярные лекции в баре Goodson на улице Юности Афиша
Платформу Левобережная закроют на реконструкцию. Вместо электричек пустят бесплатные автобусы Новости
Семь машин столкнулись на Ленинградском шоссе в районе Елино Новости
Еще три дома построят в ЖК «Андреевка» в течение шести лет Новости
Антивоенная петиция набрала миллион подписей. Большинство опрошенных читателей «Зеленоград.ру» высказались против войны Новости
Встречайте весенний сезон за рулем, пройдя курс обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ Реклама
Префектура снова обещает очистить тротуары Центрального проспекта от машин. Непонятно, почему должно получиться на этот раз Новости
В Зелмедцентре можно сдать анализ на наличие антител для получения QR-кода Реклама
Мэрия предупредила о возможных проблемах при оплате проезда. Причина — санкции против банка ВТБ Новости
Масленичный фестиваль в Зеленограде отменили из соображений безопасности. Он проработал десять минут Новости
Что скрывает огороженный участок при въезде в МЖК и почему там ничего не могут построить уже почти двадцать лет Истории
Возле горбольницы ограничат скорость до 40 км/ч Новости
Фирменный магазин «Ближние Горки» приглашает на работу продавцов-кассиров — рабочий поселок Менделеево, от 55 тысяч в месяц Реклама
Многофункциональная клиника «ИнтерМедикум» в 16-м микрорайоне: особый подход к пациентам, редкие специалисты, любые исследования Партнерский материал
«Ласточка» сбила мужчину в Крюково. Это вторая смерть на станции за две недели Новости
Подземный переход от электричек к станции метро «Комсомольская» обещают открыть весной. Одновременно начнут ремонтировать вестибюль станции Новости
Более тысячи человек задержали на антивоенной акции в Москве. Тридцать из них привезли в Зеленоград Новости
Началось строительство еще четырех домов в микрорайоне ЦИЭ. Квартиры уже продаются Новости
Тарифы на М-11 от Солнечногорска в сторону Петербурга вырастут с 25 февраля. Также подорожает проезд по ЦКАД Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Наличные закончились в некоторых зеленоградских банкоматах Новости
Мужчину ранили ножом у подъезда в 20 микрорайоне. На него напали среди ночи Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру