Дмитрий Рябкин расскажет о том, можно ли «зашить» человека лазером

Лазерные технологии уже давно используются в медицине. И оказалось, что лазером можно не только «просвечивать» и «резать», но и «сшивать» биологические ткани. С помощью лазера можно создавать прочные соединения, герметичные для жидкостей. Сейчас в хирургии для «зашивания» пациентов используются скобы и нити. Новая технология более щадящая и может вытеснить существующие методы соединения тканей. Когда и как можно будет «зашивать» пациентов без иголок, ниток, прокалываний и рубцов? Ответы на эти вопросы узнаем на нашей встрече.