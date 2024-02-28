Рок на скрипке в Зеленограде! Концерт «Скрипичная революция» Дани Луковкина погрузит в рок-атмосферу: будет привезено огромное количество профессионального оборудования! Яркий звук, световые эффекты, драйв и эмоции обеспечены! Билеты на концерт — отличная идея для подарка к 8 марта!
Дата: 7 марта в 19:00
Адрес: ДК «Андреевка», р/п. Андреевка, ул. Староандреевская, 59
Билеты: купить
Выпускник Московской консерватории, обладатель 1 премии общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Даня Луковкин исполнит кавер-версии известных песен групп и исполнителей: Ария, Queen, Nirvana, Led Zeppelin, Imagine Dragons, певцов Michael Jackson, Phil Collins и др.
Концерт понравится всем поколениям! Возраст 6+.
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