В воскресенье, 13 февраля, приходите в любую из библиотек Зеленограда с 11:00 до 20:00 и получите в подарок книгу. Что это будет? Проверенная временем классика, популярный нон-фикшн или современные авторы? Устроители акции постараются вас удивить и порадовать.
Адреса библиотек:
- Детские книги (0+): в корпусах 607А, 401, 1004
- Книги для взрослых (16+): в корпусах 607А, 1004, 1106, 232
Условия акции:
- 13 февраля, с 11:00 до 20:00 в любой из зеленоградских библиотек
- Бесплатно
- Для посетителей библиотек при предъявлении единого читательского билета.
Так библиотеки Зеленограда отмечают всемирный день книгодарения.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Молодые ученые Зеленограда получили премию мэрии. Их разработку используют в чипах для общественного транспорта Хайтек
«Маленькая кучка недовольных». Чиновники и организаторы «Лыжни России» о недовольстве спортсменов песком на подъездной дороге Истории
Магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» открылся в корпусе 900 Вот что там внутри Истории
Зеленоград в эпоху «перестройки»: Гдлян, Иванов и Ельцин — наши депутаты. Как зеленоградцы в последний раз в СССР выбирали и защищали верховную власть Истории
«Теперь трасса будет испорчена». Подход к лыжне за горбольницей засыпали песком. Некоторые спортсмены могут отказаться от участия в «Лыжне России», чтобы не портить лыжи Истории
«Микрон» попытался через суд зачистить российское правовое поле от схожих со своими торговых знаков на рынке электроники Хайтек
«Полностью отечественные фотолитографы придут на замену импортным, используемым сейчас на зеленоградских фабриках». Глава наноцентра Анатолий Ковалёв — о новых разработках по заказу Минпромторга Хайтек
Жители Менделеево пожаловались на переполненные автобусы до Зеленограда. А чиновники ответили, что считали и пассажиров совсем мало Истории
«Компьютерная Академия ШАГ». Это возможность быстро получить IT-образование и востребованную профессию Реклама
Когда на моей автобусной остановке появится табло с расписанием автобусов? И как это можно ускорить Ответы
Подмосковные приюты закрыли для кошек. Отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам Истории
Достроили здание новой школы в 17 микрорайоне. Ожидается, что она примет учеников 1 сентября Новости