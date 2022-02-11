В воскресенье, 13 февраля, приходите в любую из библиотек Зеленограда с 11:00 до 20:00 и получите в подарок книгу. Что это будет? Проверенная временем классика, популярный нон-фикшн или современные авторы? Устроители акции постараются вас удивить и порадовать.