Библиотеки подарят всем желающим по книге — но только 13 февраля 11.02.2022 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье, 13 февраля, приходите в любую из библиотек Зеленограда с 11:00 до 20:00 и получите в подарок книгу. Что это будет? Проверенная временем классика, популярный нон-фикшн или современные авторы? Устроители акции постараются вас удивить и порадовать.

Адреса библиотек:

  • Детские книги (0+): в корпусах 607А, 401, 1004
  • Книги для взрослых (16+): в корпусах 607А, 1004, 1106, 232

Условия акции:

  • 13 февраля, с 11:00 до 20:00 в любой из зеленоградских библиотек
  • Бесплатно
  • Для посетителей библиотек при предъявлении единого читательского билета.

Так библиотеки Зеленограда отмечают всемирный день книгодарения.

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Метки:
книги, библиотека
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