Мероприятия посвящены 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой и освобождению Крюково. «Уникальность проекта «У деревни Крюково» — это то, что место его проведения состоится именно там, где 80 лет назад начался трудный путь к Великой Победе советского народа над фашистской Германией, — говорят организаторы. — Памятные мероприятия пройдут во многих городах и населенных пунктах нашей Родины, но именно здесь, у станции Крюково и поселка Андреевка, было положено начало конца операции «Тайфун».