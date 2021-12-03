Военно-историческая реконструкция «У деревни Крюково…» — 4 декабря в Андреевке 4 декабря 10:00 Спасский храм (Церковь Спаса Всемилостивого или Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня)

Военно-историческая реконструкция событий декабря 1941 года состоится 4 декабря — на территории Спасского храма в Андреевке. В течение всего дня для посетителей фестиваля будет работать интерактивная выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны. Вход на фестиваль свободный.

Мероприятия посвящены 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой и освобождению Крюково. «Уникальность проекта «У деревни Крюково» — это то, что место его проведения состоится именно там, где 80 лет назад начался трудный путь к Великой Победе советского народа над фашистской Германией, — говорят организаторы. — Памятные мероприятия пройдут во многих городах и населенных пунктах нашей Родины, но именно здесь, у станции Крюково и поселка Андреевка, было положено начало конца операции «Тайфун».

Одновременно пройдут традиционные открытые соревнования по военно-прикладной игре ГТО «Казачий-Сполох». Соревнования пройдут с 10:00 до 17:00. Начало торжественной части в 12:00.

Адрес: Андреевка, улица Староандреевская, 72 (площадка рядом со Спасским Храмом).

Организаторы — Хуторское казачье общество «Андреевка», СКО «Нижегородское», реконструктор кавалерии, организатор ежегодного фестиваля «Доваторцы» Тимур Муминов, руководитель ВПК «Честь имею» Олег Субботин при содействии общероссийского движения «Сильная Россия», Синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ, Коворкинг-центра НКО в Зеленограде, РКО Зеленоград МГКО.

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Метки:
поселок андреевка, историческая реконструкция, Спасский храм (Церковь Спаса Всемилостивого или Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня)
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