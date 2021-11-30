5 декабря в Культурном центре «Зеленоград» состоится шахматный турнир «Ход конем». Начало в 15:00. Вход свободный.

Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе. Контроль времени — пять минут на партию для каждого игрока. В состязаниях смогут принять участие все желающие, невзирая на пол и возраст: дети и взрослые, профессионалы и любители.



Важное уточнение — это турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет. Регистрация участников с 14:30



Организаторы турнира: Культурный центр «Зеленоград» и ГБУ «Талисман».