5 декабря в Культурном центре «Зеленоград» состоится шахматный турнир «Ход конем». Начало в 15:00. Вход свободный.
Турнир пройдет по правилам ФИДЭ согласно круговой системе. Контроль времени — пять минут на партию для каждого игрока. В состязаниях смогут принять участие все желающие, невзирая на пол и возраст: дети и взрослые, профессионалы и любители.
Важное уточнение — это турнир для тех, кто уже знает правила игры, обучения на нем не будет. Регистрация участников с 14:30
Организаторы турнира: Культурный центр «Зеленоград» и ГБУ «Талисман».
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