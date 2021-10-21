Science Slam — это международный проект популяризации науки. пять молодых ученых из университета МИЭТ в неформальной атмосфере представят свои исследования. У каждого спикера есть десять минут, чтобы понятно и остроумно рассказать о своем проекте. Лучшего докладчика определит шумомер: кому будут хлопать громче, тот и победил.

Перед зрителями выступят:

Алла Бельгушева, студентка института СПИНТех МИЭТ по направлению «Программная инженерия» — с темой «Текст в большом городе: может ли программа заменить редактора?»

Никита Вдовин, студент института СПИНТех по направлению «Прикладная информатика» — с темой «Где мой автобус? Распределенные сети для отслеживания транспорта»

Екатерина Шиловская, студентка института СПИНТех по направлению «Программная инженерия» — с темой «По ту сторону законотворчества: почему законы могут повторяться и как этого избежать»

Мария Трашко, студентка института перспективных материалов и технологий по направлению «Техносферная безопасность» — с темой «Когда ты смог. Как обезопасить городскую среду от атмосферных загрязнений»

Дмитрий Салогуб, студент института БМС по направлению «Биотехнические системы и технологии» — с темой «От слабости до совершенства: как мехатронный модуль поможет человеку и роботам»

Приглашённым спикером станет Марат Айрапетян, инженер молодежного космического центра МГТУ им. Баумана. Тема его выступления — «Как долететь до другой планеты и вернуться оттуда живым»