«Битва учёных» Science Slam — 22 октября в ДК МИЭТ 21.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Почему карты с локацией автобусов до сих пор неточные? Зачем разрабатывать систему антиплагиата для законопроектов? Как алгоритмы улучшают нашу жизнь в разных сферах — от логистики до экологии? Об этом состоится разговор на битве учёных Science Slam в ДК МИЭТ 22 октября. Начало в 19:00 (MITW Expo — с 17:30). Вход — свободный по предварительной онлайн-регистрации.

Science Slam — это международный проект популяризации науки. пять молодых ученых из университета МИЭТ в неформальной атмосфере представят свои исследования. У каждого спикера есть десять минут, чтобы понятно и остроумно рассказать о своем проекте. Лучшего докладчика определит шумомер: кому будут хлопать громче, тот и победил.

Перед зрителями выступят:

  • Алла Бельгушева, студентка института СПИНТех МИЭТ по направлению «Программная инженерия» — с темой «Текст в большом городе: может ли программа заменить редактора?»
  • Никита Вдовин, студент института СПИНТех по направлению «Прикладная информатика» — с темой «Где мой автобус? Распределенные сети для отслеживания транспорта»
  • Екатерина Шиловская, студентка института СПИНТех по направлению «Программная инженерия» — с темой «По ту сторону законотворчества: почему законы могут повторяться и как этого избежать»
  • Мария Трашко, студентка института перспективных материалов и технологий по направлению «Техносферная безопасность» — с темой «Когда ты смог. Как обезопасить городскую среду от атмосферных загрязнений»
  • Дмитрий Салогуб, студент института БМС по направлению «Биотехнические системы и технологии» — с темой «От слабости до совершенства: как мехатронный модуль поможет человеку и роботам»

Приглашённым спикером станет Марат Айрапетян, инженер молодежного космического центра МГТУ им. Баумана. Тема его выступления — «Как долететь до другой планеты и вернуться оттуда живым»

Все спикеры Science Slam прошли предварительный отбор и серию тренингов с командой Science Slam, на которых учились рассказывать о своих исследованиях.

Перед финалом Science Slam с 17:30 в ДК МИЭТ будет действовать зона активного отдыха и развлечений MITW Expo.

Гостям ДК МИЭТ напоминают о необходимости использовать на мероприятии маски и другие индивидуальные средства защиты, пользоваться антисептиками и сохранять рекомендованную дистанцию в 1,5 метра от других гостей.

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