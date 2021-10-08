16 октября в Зеленограде состоится «Кросс лыжников». Дистанция для женщин — 5,5 км, для мужчин — 8,25 км. Соревнование пройдёт на лыжероллерной трассе за горбольницей.
Участников поделят на три возрастные группы: 18-44 лет, 45-59 лет, 60 лет и старше. К соревнованиям допускаются все желающие при наличии допуска врача и личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Регистрация с 10:00 до 10:45. Старт в 11:00. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-499-762-33-60.
Лыжероллерная трасса находится сразу за Стоматологической поликлиникой №35 в 7 микрорайоне по адресу: Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 8.
Проезд до остановки «Поликлиника 65»: Автобусы № 1, 2, 7, 15. Проезд до остановки «Каштановая аллея» или «Городская больница»: Автобусы: 10, 19, 31.
Вход на трассу находится между зданием стоматологической поликлиники №31 и зданием наркологического диспансера №10 на Сосновой аллее.